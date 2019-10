Sierra Wireless présente Octave, sa nouvelle solution pour libérer le potentiel des données issues de millions d’équipements industriels

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Sierra Wireless, fournisseur de solutions IoT annonce aujourd’hui la disponibilité de sa solution tout en un Edge-to-Cloud Octave pour connecter les équipements industriels au Cloud. Avec des périphériques Edge intégrés, une connectivité réseau et des interfaces vers les principaux fournisseurs de services Cloud, Octave accélère les initiatives IoT, les simplifie et élimine les risques associés. Les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les entreprises peuvent désormais collecter des données sur l’utilisation de leurs équipements leur permettant ainsi d’optimiser leurs performances et de réduire leurs coûts de maintenance.

Une solution Edge-to-Cloud complète et sécurisée pour l’IoT industriel

Sierra Wireless Octave intègre des périphériques Edge, une connectivité réseau et des interfaces vers les principaux fournisseurs de services Cloud en une seule solution complète. Cette solution extrait les données à partir d’actifs distants situés en périphérie vers le Cloud, orchestre ces données et agit en conséquence. Les clients peuvent se concentrer sur le développement de leur activité plutôt que de réinventer une infrastructure technique, réduisant considérablement les coûts et délais de développement de plusieurs mois à quelques jours pour les entreprises.

En effet, selon un récent rapport de Forrester, les entreprises peuvent réduire le délai de commercialisation de 12 mois et les coûts des projets de 42 % en utilisant cette solution Edge-to-Cloud complète Octave, plutôt qu’en faisant appel à des solutions séparées. Jan ten Sythoff, consultant senior Total Economic Impact chez Forrester Research, déclare : «La question n’est plus de savoir si les entreprises industrielles doivent entreprendre une transformation numérique, mais comment elles peuvent la réussir au mieux. Avec Octave, Sierra Wireless a créé une nouvelle catégorie de solutions IoT dotées de fonctionnalités et de configurations basées dans le Cloud, facilitant grandement la tâche des ingénieurs en développement d’une entreprise. Notre étude a conclu que l’utilisation d’Octave réduisait le délai de génération de revenus ainsi que les coûts de développement, de gestion et de maintenance.»

Axibo, un cas d’usage français encourageant

Axibio, une société de gestion des biodéchets basée à Paris a développé un collecteur de déchets exclusif reposant sur Octave. L’entreprise utilise les données collectées à partir de son système pour repenser la manière dont les français gèrent leurs déchets, en passant à un modèle de « rémunération aux déchets » dans lequel les comportements écoresponsables sont récompensés. Pierre-André Galy, cofondateur et président d’Axibio, indique : « Avec Octave, nous n’avons pas eu besoin de dédier des ressources au développement de l’infrastructure IoT. Nous avons ainsi pu nous concentrer sur le développement de notre application Web et laisser Octave s’occuper du reste. La connexion du matériel au Cloud étant établie de manière sécurisée, notre produit dispose désormais d’un nombre quasi infini d’applications potentielles avec des efforts de développement minimaux. »

Une technologie qui va de pair avec des partenariats puissants

Octave permet aux entreprises industrielles d’accélérer leurs développements et déploiements IoT et de se concentrer sur leurs données plutôt que sur l’infrastructure. Avec des interfaces vers les principaux fournisseurs de services Cloud, Octave transforme l’IoT industriel en une API Cloud que les entreprises peuvent intégrer avec leurs systèmes informatiques existants.

Tony Shakib, directeur général de Azure IoT Business Acceleration, Microsoft déclare : « En juin 2019, Sierra Wireless a annoncé l’intégration réussie entre Octave et Microsoft Azure IoT Central. Avec le lancement d’Octave et sa connexion à l’offre Azure IoT Central de Microsoft, les développeurs Cloud peuvent désormais déployer une connectivité sécurisée, intelligente et fiable pour les appareils IoT et collecter des données, dans le cadre de l’extension de leur expérience Azure IoT Central. »

Le fruit de 25 ans d’expertise IoT

Octave repose sur les périphériques Ready-to-Connect de Sierra Wireless, précertifiés et connectés au réseau IoT de Sierra Wireless dans plus de 130 pays. Cette solution harmonise le traitement des données en périphérie et dans le Cloud, permettant aux développeurs de traiter les données, de les analyser et d’agir en conséquence à l’aide d’un framework JavaScript commun, pour des systèmes OT et IT alignés. Les entreprises peuvent accéder aux informations depuis la périphérie et les transférer de manière sécurisée vers leur infrastructure Cloud existante via des API disponibles pour les principales plateformes Cloud. Le modèle de tarification d’Octave est pensé pour être transparent, flexible et prévisible : les clients sont facturés au nombre de messages et de données à transférer vers le Cloud plutôt qu’au nombre de mégaoctets par mois, difficile à anticiper.

Innovation Summit 2019 à Paris

Sierra Wireless fera une démonstration d’Octave lors de son événement annuel mondial, l’Innovation Summit, qui se tiendra les 23 et 24 octobre 2019 au Novotel Tour Eiffel à Paris. Au programme de ces deux jours : la remise du prix IoT Innovator Challenge 2019, des nombreuses conférences plénières, des cas clients et des retours d’expériences basés sur des déploiements IoT concrets, des ateliers dédiés aux développeurs, ainsi que des sessions networking avec un écosystème de clients et de partenaires passionnés par l’IoT et ses innovations.

Disponibilité

Sierra Wireless Octave est d’ores et déja disponible. Pour plus d’informations ou une démonstration d’Octave, consultez https://www.sierrawireless.com/octave.

Ressources complémentaires

