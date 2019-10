Un partenariat sur un système laser entend mettre un terme aux retards aux péages

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Un nouveau partenariat technologique va transformer les péages routiers aussi bien pour les fournisseurs que les automobilistes, grâce aux derniers progrès de la technologie lidar et des analyses des données.

Cepton Technologies, Inc. a collaboré avec les experts de la perception industrielle et de l’apprentissage machine, MechaSpin, pour développer une solution basée sur lidar, capable de produire une classification en 3D détaillée des véhicules et en temps réel, pour des applications de péage automatisées. Cette solution nouvelle génération combine les logiciels Sora-P60 de Cepton avec le MSx de MechaSpin pour permettre un profilage immédiat et une classification des véhicules sur autoroutes, dans diverses conditions météorologiques et d’éclairage.

Les systèmes de péage traditionnels dépendent souvent d’une infrastructure physique pour réduire la vitesse du véhicule, ou de postes de péage permettant un traitement manuel, au risque d’occasionner bouchons et frustration chez les automobilistes. Les systèmes avancés qui facilitent un passage au péage plus rapide font néanmoins régulièrement l’objet d’abus, entraînant notamment des pertes, tandis que les capteurs basés sur la route présentent souvent des défaillances du fait de leur usure normale.

La solution de Cepton et de MechaSpin relève ces défis en éliminant le besoin d’infrastructures physiques tout en fournissant des données exactes, telles que la vitesse, la taille et le nombre d’essieux des véhicules, dans un format qui peut être intégré avec d’autres systèmes de capteurs, de saisie de données et de facturation. Parallèlement, le matériel est conçu pour une installation aérienne et contient des pièces mobiles minimales, réduisant la probabilité d’un échec.

Neil Huntingdon, vice-président du développement commercial de Cepton a déclaré : « Notre partenariat avec MechaSpin est fondé sur la compréhension approfondie par les deux entreprises des capacités uniques et puissantes de lidar, en particulier lorsqu’il est associé à des solutions logicielles de résolution des problèmes.

« Nous considérons que ce partenariat apportera des innovations majeures à l’industrie des péages. Notre lidar Sora-P60 offre une vitesse de scan incomparable de 380 Hz, rendant ainsi possible le profilage des véhicules qui circulent sur autoroute. Notre partenariat avec MechaSpin permettra une gestion plus rapide, plus précise et à moindre coût, de notre infrastructure de transport alors que le nombre de véhicules continue d’augmenter dans le monde entier. »

Et Danny Kent, Ph.D., président de MechaSpin, d’ajouter : « Il manque à l’industrie des péages une solution intégrée de bout en bout pour déployer le lidar 3D en vue de la classification et du suivi des véhicules. C’est pour répondre à ce besoin que MechaSpin et Cepton se sont associées. La technologie lidar de Cepton combinée au moteur de traitement MSx de MechaSpin offre une solution robuste pour les applications de péage, intermodales et autres, dans le secteur des transports. »

Cepton présentera ses solutions lidar de pointe à Singapour du 21 au 25 octobre 2019, lors du 26e ITS World Congress. Rendez-vous sur le stand de Cepton (B04) pour en savoir plus, ou pour organiser une démonstration en direct.

Fondée en 2016 par le Dr Jun Pei et le Dr Mark McCord, Cepton est la seule société du secteur à expédier directement aux clients, des capteurs lidar haute performance et à faible coût.

Bien que n’étant pas nouvelle, la technologie lidar est de plus en plus utilisée dans toutes les industries pour sa faible consommation d’énergie et ses qualités écologiques. Tout comme les chauves-souris qui utilisent des ondes sonores pendant l’écholocalisation pour mesurer les distances et déterminer l’emplacement d’un objet, lidar utilise les ondes lumineuses pour envoyer une impulsion de lumière et mesurer la durée que prendra sa réflexion au retour des objets, de sorte à pouvoir mesurer la distance qui les sépare. Comme la vitesse de la lumière est constante, la distance peut être facilement calculée en mesurant le temps nécessaire pour le retour du faisceau.

Les systèmes lidar utilisent ces impulsions pour créer des nuages de points tridimensionnels de leur environnement, offrant aux voitures et autres véhicules, des données de perception extrêmement précises, propices à la navigation autonome.

La solution Micro Motion Technology (MMT™) de Cepton est unique dans l’industrie. Contrairement aux technologies d’orientation de faisceau traditionnelles, telles que les systèmes tournant lidar, et mécaniques microélectroniques (Micro-Electronical Mechanical Systems, MEMS), l’architecture MMT de Cepton permet un système sans miroir, sans friction et sans rotation, de sorte à augmenter la durabilité, la fiabilité et la fabricabilité du produit, tout en offrant une portée et une résolution à la pointe du secteur, pour une détection 3D extrêmement précise.

À propos de Cepton Technologies, Inc.

Cepton Technologies, Inc. est un fournisseur de solutions de détection 3D, qui commercialise des produits lidar d’avant-garde sur les marchés de l’automobile, de la sécurité, du transport, de l’infrastructure, industriels, IdO et de la cartographie.

Fondée en 2016 et dirigée par des vétérans du secteur, dotés d’une expérience approfondie du lidar et de l’imagerie avancée, Cepton est axée sur la commercialisation de solutions lidar haute performance, de haute qualité, sur le marché de masse, pour l’industrie automobile et au-delà.

La technologie brevetée lidar, de Cepton offre un niveau de détection et une résolution, une fiabilité et une abordabilité exceptionnelles, qui valident la perception pour le marché en pleine croissance, des machines autonomes et intelligentes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://www.cepton.com/.

Cepton a son siège à San Jose, en Californie, aux États-Unis.

Elle possède des bureaux en Allemagne, au Canada et au Royaume-Uni.

À propos de MechaSpin

MechaSpin est un intégrateur de systèmes et un fournisseur de solutions, expérimenté, spécialisé dans l’utilisation de la technologie lidar pour rendre le monde plus sûr, plus efficace et plus productif. Le moteur de traitement MSx de MechaSpin met en œuvre des algorithmes avancés de traitement de signal et d’apprentissage machine pour les données lidar 3D.

Fondée en 2010, MechaSpin est dirigée par des ingénieurs qui ont débuté leurs carrières en tant que participants aux DARPA Grand Challenges, déployant la technologie lidar pour les véhicules robotisés autonomes. L’équipe de MechaSpin est axée sur l’introduction de capteurs, d’algorithmes et de technologies du secteur des véhicules autonomes, sur les marchés industriels tels que la manutention, les péages, les ports et terminaux, l’intermodal, entre autres.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://www.mechaspin.com

