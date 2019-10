CMR Surgical : Galaxy Care devient le premier hôpital au monde à acquérir le système robotique chirurgical Versius

Interview with Dr Shailesh Puntambekar, Consultant Oncologist, Surgeon and Medical Director of Galaxy Care. Caption free version available. Please credit CMR Surgical.

CAMBRIDGE, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--CMR Surgical Ltd a annoncé aujourd'hui que le Galaxy Care Hospital de Pune, en Inde, est devenu le premier hôpital au monde à acquérir Versius®, un système robotique chirurgical de nouvelle génération. Diverses interventions chirurgicales ont déjà été réalisées à l'aide de Versius® au centre de renommée mondiale pour la laparoscopie, notamment des transthoraciques, des hystérectomies et des myomectomies, sous la direction du Dr Shailesh Puntambekar.

Galaxy Care est un centre d'excellence solidement établi pour la chirurgie laparoscopique et l'introduction de Versius® aidera l'hôpital à offrir la chirurgie laparoscopique robotisée à un plus grand nombre de personnes. Le Dr Shailesh Puntambekar, oncologue consultant, chirurgien et directeur médical de Galaxy Care dirigera l'équipe utilisant Versius®. Pionnier international de la chirurgie, il est reconnu pour ses compétences avancées en laparoscopie. En outre, il est responsable de la formation des chirurgiens du monde entier en matière de laparoscopie, contribuant ainsi à faire bénéficier les patients du monde entier des avantages d'une chirurgie à accès minimal.

Le Dr Puntambekar a ouvert la voie en introduisant la robotique chirurgicale en Inde, après avoir pratiqué la chirurgie robotisée dans le pays pendant plus d'une décennie et sera responsable de l'introduction de Versius® au Galaxy Care. Versius® en tant que système robotique chirurgical de nouvelle génération avec son petit facteur de forme, sa polyvalence et sa portabilité, a été conçu pour aider les chirurgiens à offrir aux patients du monde entier les avantages d'une chirurgie à accès minimal.

" En tant que chirurgien expérimenté en chirurgie robotisée, je pense qu'il existe un potentiel important avec Versius® pour améliorer encore l'accès à la chirurgie laparoscopique pour mes patients. Le choix d'acquérir ce système s'est donc naturellement imposé. Versius® est un système de petite taille et économique qui convient parfaitement aux fortes demandes en chirurgie en Inde. Nous sommes ravis d'amener la prochaine génération de robots chirurgicaux en Inde ", a déclaré le Dr Shailesh Puntambekar, directeur médical du Galaxy Care Hospital de Pune, en Inde.

" Galaxy Care est devenu notre premier client à acquérir et utiliser Versius® et il s'agit d'une étape importante pour faire profiter tous les patients des avantages d'une chirurgie à accès minimal. Nous sommes heureux de travailler avec un centre qui compte parmi les meilleurs chirurgiens au monde et qui répond à une forte demande en chirurgie. Il est important que nous amenions Versius® sur le marché de manière responsable et nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Galaxy Care sur l'introduction de Versius® à l'hôpital ", a déclaré Mark Slack, directeur médical, CMR Surgical.

L'introduction commerciale de Versius® marque également le lancement du premier registre clinique au monde pour un système robotique chirurgical. Le registre fait partie de l'engagement de CMR Surgical envers la surveillance post-commercialisation dans le cadre du programme IDEAL et de l'introduction responsable d'un dispositif médical. Le registre clinique géré par CMR Surgical, en partenariat avec les clients, enregistre et surveille les résultats pour les patients de toutes les interventions réalisées à l'aide du système robotique chirurgical Versius® afin d'assurer la sécurité du patient. Les mesures des résultats enregistrées comprennent : le temps opératoire, la durée du séjour, le retour à l'hôpital dans les 30 jours et le retour en salle d'opération dans les 24 heures.

Outre le premier accord commercial mondial conclu en Inde, le système robotique chirurgical Versius® devrait être introduit dans les hôpitaux européens plus tard en 2019.

À propos du Galaxy Care Hospital, Pune, Inde

Le Galaxy Care Hospital situé à Pune, en Inde, est un centre spécialisé en chirurgie laparoscopique et robotique du cancer. Il possède le premier et le seul centre chirurgical robotique de l'Inde occidentale et méridionale. L'hôpital est dirigé par le directeur médical, le Dr Shailesh Puntambekar, qui a pratiqué un certain nombre d'interventions de renommée internationale, dont la première greffe réussie de l'utérus en Inde ainsi qu'une hystérectomie radicale laparoscopique novatrice pour le cancer cervical à un stade précoce, connue dans le monde entier sous le nom de technique Pune. Galaxy Care est maintenant associé au Care Group of Hospitals, avec un certain nombre d'hôpitaux à travers l'Inde.

À propos du registre clinique

Le registre clinique établi par CMR Surgical, en partenariat avec les clients, appuiera la surveillance post-commercialisation du système robotique chirurgical Versius®. Le registre clinique recueillera les données cliniques suivantes sur les interventions réalisées avec Versius®: les éléments démographiques du patient, les antécédents chirurgicaux, la date du diagnostic, l'intervention prévue, la durée de l'intervention, la perte de sang estimée, le retour au bloc opératoire dans les 24 heures, la durée du séjour, le retour à l'hôpital dans les 30 jours, la mortalité à 90 jours, toutes complications qui auraient pu survenir. Toutes les données sont anonymes.

À propos du système robotique chirurgical Versius®

Versius® redéfinit les attentes de la chirurgie robotique en offrant un système polyvalent, portable, transportable et abordable. Ceci est rendu possible grâce à son élégant facteur de forme, sa conception modulaire et ses bras montés individuellement sur chariot. Versius® peut être déplacé d'une salle d'opération à l'autre et même d'un hôpital ou d'une clinique à l'autre et permet à l'équipe chirurgicale d'avoir un excellent accès au patient en tout temps.

Grâce au biomimétisme du bras humain, Versius® offre aux chirurgiens la liberté de placer les orifices, mais avec les avantages des petits instruments à poignet complet. Avec une vision 3D HD, un contrôle des instruments facile à maîtriser et un choix de positions de travail ergonomiques, la nouvelle console chirurgicale ouverte a le potentiel de réduire le stress et la fatigue et de prolonger la carrière des chirurgiens.

À propos de CMR Surgical Limited

CMR Surgical est une société anonyme privée britannique qui développe le système robotique universel de nouvelle génération, Versius®, pour une chirurgie d'accès minimal. L'entreprise a reçu en mars 2019 le marquage CE européen pour son système robotique chirurgical, Versius®.

La vision sous-jacente à CMR Surgical est de rendre la chirurgie à accès minimal universellement accessible et abordable, transformant ainsi le marché existant de la robotique chirurgicale tout en s'adressant aux six millions de personnes qui subissent encore une chirurgie ouverte chaque année.

Les revenus annuels mondiaux pour la chirurgie à accès minimal assistée par robot sont actuellement d'environ 4 milliards de dollars et devraient atteindre 20 milliards de dollars d'ici 2025.

CMR Surgical, créée en 2014, a son siège social à Cambridge, au Royaume-Uni, et s'appuie sur un actionnariat international d'investisseurs spécialisés et généralistes.

La Société a obtenu la certification ISO 13485:2016 de son système de gestion de la qualité par Underwriters Laboratories LLC® (UL), et le statut de société enregistrée UL, en septembre 2015.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.cmrsurgical.com

