秘密武器：Boyd Corporation帮助移动计算设备用上最强大的GPU

加州普莱森顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的热管理、环境密封和保护解决方案提供商Boyd Corporation宣布，其专有的钛均热板技术为NVIDIA的ACE参考设计提供了散热解决方案。

在2019年9月的IFA大会上，移动设计行业的创新者们推出了配备NVIDIA Quadro RTX 6000显卡、被誉为当今世界功能最强大的新款笔记本电脑。这些笔记本电脑基于NVIDIA的ACE参考设计并使用了许多先进技术，包括使用由Boyd散热部门Aavid设计和制造的独特薄钛均热板。

NVIDIA Quadro RTX 6000是适用于笔记本电脑的最强大的GPU。强大的处理能力要求流畅的高性能散热，以适应轻薄型笔记本电脑设计对于尺寸和重量的严格要求。ACE参考设计使用Aavid钛均热板，可均匀分散和传导GPU产生的热量。

Boyd的高级散热设计团队评估了ACE参考设计的性能和体积要求，并与NVIDIA紧密合作，确定了这种轻巧、高度可靠且安静的散热解决方案，同时仍能够应对高散热负荷要求。

Boyd工程技术高级副总裁Jerry Toth表示：“散热设计通常需要更大面积以经济地转移更多热量。但当像NVIDIA这样的行业领导者提出了在严格尺寸限制下的高性能散热解决方案的设计要求时，就会推动冷却技术的创新。由于没有更多的空间来扩展散热解决方案以处理增加的热量，因此我们必须对现有空间进行优化。我们认为整个设计生态系统、独特的材料和配置都将成为挑战。由于最终产品是便携式设备，因此我们还必须考虑重量问题。所有这些还要都具备批量制造的可行性。”

Boyd为ACE参考设计建议的散热解决方案是采用钛制成的先进轻薄均热板设计，以减轻重量并获得最佳散热性能。它是一个完全密封的设备，没有移动的机械部件，并采用独特的毛细结构，能够在整个侧面上均匀有效地散发热量。均热板大约3毫米(3mm)厚，附带有散热片，可嵌到笔记本电脑屏幕的整个表面上，从而能在任何方向上均匀导热并更快地散热。它以3mm的高度传输300瓦以上的功率，以支持GPU的高性能和可靠性，而自身不需供电。

NVIDIA高级市场计划经理Kelly Kwak表示：“借助NVIDIA的ACE参考设计，专业人员在旅途中也可用上功能强大而且可靠的笔记本电脑。Boyd Corporation的高性能钛均热板帮助ACE设计能够以轻薄、便携式的形式提供先进的计算能力——从而使用户无论身在何处都能获得GPU的加速性能。”

关于Boyd Corporation

Boyd Corporation是一家密封、保护和热管理解决方案的全球供应商，这些解决方案对于确保世界运转的产品至关重要。公司利用工程与设计、制造和供应链管理领域具备的专业技术知识在全球市场运营，同时致力于在电子工业、移动计算、医疗技术、运输、航空航天和其他B2B以及消费关键型行业积极提升客户满意度。通过优化产品性能和效率，防止意外的设备故障，最大限度地减少损耗，延长产品生命周期，并加速从开发到上市的设计速度，Boyd多样化的复杂解决方案在三大洲为全球客户创造价值。

Boyd Corporation：一家公司，多种解决方案。请访问我们的网站：www.boydcorp.com。

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