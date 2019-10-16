Andersen Global進軍喀麥隆，將業務擴展至第18個非洲國家

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global欣然宣佈，公司與總部位於喀麥隆杜阿拉的律師事務所Muluh & Partners簽署合作協定。現在，在僅僅兩年多的時間裡，Andersen Global就已經將其業務版圖擴展至18個非洲國家。

Muluh & Partners創立於2012年，是一家提供全方位服務的律師事務所，擁有五位合夥人。該事務所的專家為眾多客戶提供法律和稅務諮詢，涉及採礦、航空、銀行和金融、替代性爭議解決、打擊網路犯罪、移民、能源、森林勘察、打擊跨國犯罪、農業綜合經營、盡職調查、國際貿易、智慧財產權、海運、商業/企業、合約以及電信科技法等領域。

Muluh & Partners辦事處董事總經理Jude Muluh表示：「我們的理念非常簡單：提供一流的服務，像家人一樣對待客戶，讓他們非常透明清晰地瞭解整個流程。與Andersen Global合作只會進一步強化我們所提供服務的品質，我們非常期待與Andersen Global的成員公司及合作公司攜手共進。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Jude以及Muluh & Partners的團隊都非常努力，充滿了熱忱。除了他們的法律業務之外，我們還共同探討了大規模擴大稅務平臺的機會，從而為客戶提供更加全面的服務。我和這個團隊一樣，滿懷熱忱，他們連同其他幾個策略性夥伴將協助我們在該地區更有效地展開工作。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過152個據點和4,500多名專業人員。

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