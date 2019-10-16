Andersen Global进军喀麦隆，将业务拓展至第18个非洲国家

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global欣然宣布，公司与总部位于喀麦隆杜阿拉的律师事务所Muluh & Partners签署合作协议。现在，在仅仅两年多的时间里，Andersen Global就已经将其业务版图拓展至18个非洲国家。

Muluh & Partners创立于2012年，是一家提供全方位服务的律师事务所，拥有五位合伙人。律所专家为众多客户提供法律和税务咨询，涉及采矿、航空、银行和金融、替代性争议解决、打击网络犯罪、移民、能源、森林勘察、打击跨国犯罪、农业综合经营、尽职调查、国际贸易、知识产权、海运、商业/企业、合同以及电信技术法等领域。

Muluh & Partners办事处董事总经理Jude Muluh表示：“我们的理念非常简单：提供一流的服务，像家人一样对待客户，让他们非常透明清晰地了解整个流程。与Andersen Global合作只会进一步提升我们所提供服务的质量，我们非常期待与Andersen Global的成员公司及合作公司携手共进。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Jude以及Muluh & Partners的团队都非常努力，充满了激情。除了他们的法律业务之外，我们还共同探讨了大规模开拓税务平台的机会，从而为客户提供更加全面的服务。我和这个团队一样，满怀热忱，他们连同其他几个战略伙伴将帮助我们在该地区更加高效地开展工作。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过152个分支机构和4,500多名专业人员。

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