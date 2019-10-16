Omnico和JOS就亞洲市場達成策略性合作夥伴關係

英格蘭貝辛斯托克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Omnico是為主題公園、度假村、酒店、零售業和賭場的領先品牌提供多通路商務解決方案的全球軟體平臺供應商。該公司今天宣佈與系統整合商、解決方案供應商和科技顧問公司JOS達成合作夥伴關係，JOS是亞洲值得信賴的技術合作夥伴。

現在，JOS是Omnico全套解決方案和產品在中國、馬來西亞和新加坡的官方轉銷商，包括商務和人工智慧應用。

JOS將借助自身在該地區科技領域長達60年的專業傳承，為Omnico獨一無二的交易平臺以及行動和數位產品擴大客戶群。這些有助於改變對消費者行為的理解，從而讓品牌能夠以無與倫比的準確性達成促銷、優惠和忠誠度計畫的目標。

Omnico執行長Mel Taylor表示：「能夠與JOS在這個對我們的成長策略具有核心意義的市場合作，我們感到非常高興。在這個地區，主題公園、酒店以及大型零售和休閒場所已經大幅成長。我們在JOS的合作夥伴將運用其豐富的經驗，讓新老客戶獲得我們獨一無二的專業服務。我們在同一個平臺上整合零售、目的地和酒店系統，這讓我們的客戶擁有無可匹敵的優勢。」

JOS中國區董事總經理Nelson Chan表示：「我們與Omnico之間新的合作夥伴關係對JOS中國而言是一大振奮人心的進展。隨著2019年中國成為全球最大的零售市場，跨國零售商紛紛採用全通路零售策略來發展自身業務。憑藉我們在尖端科技方面的專長和60年的豐富經驗，我們將為Omnico在該地區的業務擴張提供助力。我們非常期待讓我們的零售、目的地和酒店業客戶能夠全方位享有Omnico獨一無二的專業服務。」

全球許多首屈一指的主題公園、賭場、酒店、餐飲和零售品牌都是Omnico平臺的用戶。

從本質來說，該平臺是交易服務，讓消費者能夠用平板電腦、銷售點(POS)和自助服務系統等多種行動和數位通路採購。而與之形成互補的是Omnico的互動引擎，可以透過鎖定的個人化促銷活動提升消費者忠誠度。

Omnico的所有行動和數位產品以及第三方App均可整合至這一平臺，為品牌帶來成熟完善的用戶體驗，讓品牌能夠將其所使用的多個系統和面對消費者的通路結合在一起。

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