Omnico和JOS就亚洲市场达成战略合作伙伴关系

英格兰贝辛斯托克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Omnico是为主题公园、度假村、酒店、零售和博彩行业的领先品牌提供多渠道商务解决方案的全球软件平台供应商。该公司今天宣布与JOS达成合作伙伴关系，后者作为一家系统集成商、解决方案供应商和技术咨询公司，是亚洲值得信赖的技术合作伙伴。

现在，JOS是Omnico全套解决方案和产品在中国、马来西亚和新加坡的官方转销商，包括商务和人工智能应用。

JOS将借助自身在该地区科技领域长达60年的专业传承，为Omnico独一无二的交易平台以及移动和数字产品扩大客户群。这些有助于转变对消费者行为的理解，从而让品牌能够以无与伦比的准确性明确促销、优惠和忠诚度计划的目标。

Omnico首席执行官Mel Taylor表示：“能够与JOS在这个对我们的发展战略具有核心意义的市场进行合作，我们感到非常高兴。在这个地区，主题公园、酒店以及大型零售和休闲场所已经实现了大幅增长。作为我们的合作伙伴，JOS将运用其丰富的经验，让新老客户获得我们独一无二的专业服务。我们在同一个平台上整合零售、目的地和酒店系统，这让我们的客户拥有无可匹敌的优势。”

JOS中国区董事总经理Nelson Chan表示：“我们与Omnico之间新的合作伙伴关系对JOS中国而言是一大振奋人心的进展。随着2019年中国成为全球最大的零售市场，跨国零售商纷纷采用全渠道零售战略来发展自身业务。凭借我们在尖端科技方面的专长和60年的丰富经验，我们将为Omnico在该地区的业务拓展保驾护航。我们非常期待让我们的零售、目的地和酒店业客户能够全方位享有Omnico独一无二的专业服务。”

全球许多领先的主题公园、赌场、酒店、餐饮和零售品牌都是Omnico平台的用户。

从本质来说该平台是一种交易服务，让消费者能够通过平板电脑、销售点(POS)和自助服务系统等多种移动和数字渠道进行购买。而与之形成补充的是，Omnico的交互引擎可以通过有针对性的个性化促销活动提升消费者忠诚度。

Omnico的所有移动和数字产品以及第三方App均可整合入这一平台，为品牌带来成熟完善的用户体验，让品牌能够将其所使用的多个系统和面向消费者的渠道结合在一起。

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