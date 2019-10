Andersen Global vestigt zich in Kameroen, het 18e land in Afrika waar het bedrijf actief is

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global kondigt met groot plezier aan dat het een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend met Muluh & Partners, een advocatenkantoor gevestigd in Douala, Kameroen. In een tijdvak van iets langer dan twee jaar heeft Andersen Global zijn aanwezigheid uitgebreid in 18 landen in Afrika.

Muluh & Partners is opgericht in 2012 en is een fullservice advocatenkantoor met vijf partners. De professionals van het kantoor bieden juridisch en belastingadvies aan cliënten op het gebied van mijnbouw, luchtvaart, bankieren en financiën, alternatieve geschillenoplossing, cybercriminaliteit, immigratie, energie, bosexploratie, transnationale misdaad, agrarische bedrijven, due diligence, internationale handel, intellectuele eigendom, maritiem, bedrijven/ondernemingen, contracten en telecommunicatietechnologierecht.

"Onze filosofie is eenvoudig: het bieden van de best mogelijke service, onze cliënten behandelen alsof het familie van ons is en hen voorzien van transparantie gedurende het gehele proces", aldus Jude Muluh, Office Managing Director bij Muluh & Partners. "Samenwerking met Andersen Global zal de kwaliteit van de dienstverlening die wij bieden alleen maar versterken en wij verheugen ons erop samen te werken met de bedrijven die zijn aangesloten bij Andersen Global en de bedrijven die ermee samenwerken".

"Jude en het team van Jude Muluh zijn gedreven en enthousiast. Naast de juridische praktijk hebben we samen de mogelijkheid besproken om het belastingplatform aanzienlijk uit te breiden, om cliënten holistischer van dienst te kunnen zijn", aldus Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman en Andersen CEO. "Ik deel het enthousiasme van deze groep die, naast een aantal andere strategische toevoegingen, het ons mogelijk zal maken om in het gebied nog effectiever te werken".

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch zelfstandige, onafhankelijke aangesloten bedrijven bestaande uit fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, telt nu wereldwijd meer dan 4.500 professionals en is actief op meer dan 152 locaties via aangesloten en samenwerkende bedrijven.

