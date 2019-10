Andersen Global est désormais présente au Cameroun, son 18e pays africain

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global a le plaisir d’annoncer qu’elle vient de signer un accord de collaboration avec Muluh & Partners, un cabinet d’avocats basé à Douala, au Cameroun. En un peu plus de deux ans, Andersen Global a étendu sa présence à 18 pays d’Afrique.

Fondé en 2012, Muluh & Partners est un cabinet d’avocats à services complets qui compte cinq associés. Les professionnels du cabinet fournissent des conseils juridiques et fiscaux à des clients dans les secteurs de l’extraction minière, de l’aviation, de la banque et de la finance, du règlement extrajudiciaire des litiges, de la cybercriminalité, de l’immigration, de l’énergie, de l’exploration forestière, de la criminalité transnationale, de l’agroalimentaire, du devoir de diligence, du commerce international, de la propriété intellectuelle, du transport maritime, du droit des affaires/droit des sociétés, du droit contractuel et du droit des technologies de télécommunication.

« Notre philosophie est simple : offrir le meilleur service possible, traiter les clients comme des membres de notre famille et leur fournir une transparence totale tout au long du processus », a déclaré Jude Muluh, directeur général chez Muluh & Partners. « La collaboration avec Andersen Global va renforcer la qualité des services que nous fournissons et nous sommes impatients de travailler avec les cabinets membres et collaborateurs d’Andersen Global. »

« Jude et les collaborateurs de Muluh & Partners sont motivés et enthousiastes. Au-delà de leur pratique juridique, nous avons conjointement discuté de la possibilité d’élargir considérablement la plateforme fiscale pour servir les clients de manière plus globale », a déclaré Mark Vorsatz, président du conseil d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Je partage l’enthousiasme de ce groupe qui, en plus de nous offrir des ajouts stratégiques, va nous permettre de travailler encore plus efficacement dans toute la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, l’association Andersen Global compte aujourd’hui plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde. Elle est présente dans plus de 152 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

