Omnico et JOS forment un partenariat stratégique pour le marché en Asie

BASINGSTOKE, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Omnico, la plateforme logicielle mondiale fournissant des solutions de commerce multicanal destinées aux grandes enseignes des secteurs des parcs à thème, des complexes touristiques, de l'hôtellerie, du détail et des casinos de jeux, annonce ce jour son partenariat avec JOS - un intégrateur de systèmes, fournisseur de solutions et consultant en technologies - son partenaire technologique de confiance en Asie.

JOS est à présent le revendeur officiel des solutions et produits Omnico, y compris les applications professionnelles et d'intelligence artificielle, en Chine, en Malaisie et à Singapour.

JOS mettra à profit ses 60 années d'expérience dans le secteur technologique régional pour élargir la clientèle de la plateforme transactionnelle et les produits mobiles et numériques d'Omnico. Ceci transforme la compréhension des comportements de consommation afin d'apporter aux marques une précision inégalée dans le ciblage des promotions, offres et programmes de fidélité.

"Nous sommes très heureux de nous associer à JOS sur un marché clef pour notre stratégie de croissance", déclare Mel Taylor, PDG, Omnico. "Il s'agit d'une région connaissant une croissance substantielle dans les parcs à thème, l'hôtellerie, les grands commerces de détail et les centres de loisirs. Nos partenaires chez JOS utiliseront leur expérience approfondie dans le secteur pour offrir nos capacités uniques aux clients actuels et potentiels. Nous intégrons des systèmes de vente au détail, de complexes touristiques et d'hôtellerie sur une plateforme unique, ce qui donne à nos clients des avantages incomparables."

Nelson Chan, directeur général, JOS China, déclare: "Notre nouveau partenariat avec Omnico est un développement prometteur pour JOS China. Comme la Chine est le premier marché mondial pour le commerce de détail en 2019, les détaillants multinationaux développent leurs entreprises en adoptant des stratégies pluricanal. En nous appuyant sur notre expertise et sur 60 ans d'expérience à l'avant-garde de la technologie, nous garantirons l'expansion d'Omnico dans toute la région. Nous nous réjouissons à l'idée de donner un accès complet aux capacités uniques d'Omnico à nos clients du détail, des centres de loisirs et de l'hôtellerie."

La plateforme d'Omnico est utilisée par les principales enseignes mondiales de parcs à thème, casinos, hôtels, restauration et vente au détail.

Au cœur de la plateforme se trouve un service de transaction permettant aux consommateurs d'effectuer des achats sur de multiples canaux mobiles et numériques, points de vente (POS) et kiosques. Le moteur d'engagement d'Omnico complimente cette offre et stimule la fidélité des consommateurs via des promotions ciblées et personnalisées.

Tous les produits mobiles et numériques d'Omnico, ainsi que les applications tierces, peuvent être intégrés à la plateforme, pour fournir aux marques une expérience utilisateur regroupée et permettant de rassembler la multitude de systèmes et de canaux marketing qu'elles utilisent.

