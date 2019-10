Air Liquide signe un nouveau contrat de long terme au Kazakhstan

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Dans le cadre d’un nouvel accord de long terme avec Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI), Air Liquide Munay Tech Gases construira, détiendra et opérera une nouvelle unité de production d’azote dans le bassin chimique en développement de Karabatan, près de la raffinerie d’Atyrau.

Cette unité nécessitera un investissement de 15 millions d’euros par Air Liquide Munay Tech Gases. Elle fournira jusqu’à 8 000 Nm3/h d’azote à l’usine de polypropylène d’une capacité de 500 000 tonnes par an en cours de construction par KPI, dans ce qui constitue le premier projet de complexe gazo-chimique intégré de la région d’Atyrau, appelée à devenir un bassin pétrochimique d’envergure mondiale.

Air Liquide Munay Tech Gases, une entreprise détenue à hauteur de 75 % par Air Liquide et de 25 % par KazMunayGaz, la compagnie pétrolière et gazière nationale kazakhe, fournit depuis plus d’un an de l’hydrogène à la Pavlodar Oil and Chemistry Refinery, une société affiliée à KazMunayGaz.

Ce nouveau projet, qui devrait être opérationnel fin 2021, constitue la deuxième étape du développement d’Air Liquide au Kazakhstan.

François Jackow, Directeur Général Adjoint, membre du Comité Exécutif, supervisant les activités industrielles en Europe, a déclaré : « Nous sommes heureux de faire partie de ce projet qui représente une étape importante dans le développement de ce nouveau bassin chimique prometteur. Air Liquide pourra ainsi participer à la modernisation de l’industrie du pays en apportant son savoir-faire technologique. Cette nouvelle collaboration renforcera nos liens avec KazMunayGaz et contribuera à la poursuite de la croissance de nos activités au Kazakhstan. »

Air Liquide Grande Industrie propose des solutions gaz et énergie pour améliorer l'efficacité des procédés et aider à mieux respecter l'environnement, principalement dans les secteurs du raffinage et du gaz naturel, de la chimie, des métaux et de l'énergie. En 2018, son chiffre d'affaires s'est élevé à 5 685 millions d'euros.

Air Liquide Munay Tech Gases LLP, Kazakhstan

Créée en 2016, Air Liquide Munay Tech Gases LLP (ALMTG) est une co-entreprise détenue par Air Liquide et la compagnie pétrolière nationale kazakhe KazMunayGaz (KMG). Le siège de la société est basé dans la capitale du pays, Noursoultan (ex Astana). Air Liquide Munay Tech Gases se concentre actuellement sur la fourniture d'hydrogène, d'azote et de vapeur aux raffineries du pays grâce à une usine située à Pavlodar. La société emploie actuellement 60 personnes environ.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients.

Air Liquide a pour ambition d'être un leader de son industrie, d'être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable.

Le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'est élevé à 21 milliards d'euros en 2018.

