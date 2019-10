Vodafone Idea et Mavenir s’associent pour développer Network as a Platform

NEW DELHI--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le seul fournisseur de toute l’industrie de solutions logicielles 4G et 5G de réseau, nuagiques natives et de bout en bout pour les FSC, a annoncé aujourd’hui l’extension de son partenariat avec Vodafone Idea Limited (VIL), principal opérateur de télécommunications de l’Inde, afin d’étendre la solution Network as a Platform de VIL, et d’arriver à une présence répartie dans tous les principaux regroupements industriels, commerciaux et de services de l’Inde.

Ce partenariat s’articulera autour de trois axes. Dans un premier temps, il s’agira de créer un nuage sécurisé universel capable d’héberger de multiples locataires et applications tierces. Deuxièmement, l’objectif sera de créer une plateforme entièrement automatisée qui permette l’auto-approvisionnement de diverses charges de travail. Troisièmement, et c’est là l’aspect le plus important, les deux entreprises visent la mise en place d’un laboratoire et d’une équipe d’innovation communs qui innoveront en permanence sur les puces, le système d’exploitation et le travail au niveau de l’application pour offrir des API uniques, permettre de nouveaux cas d’utilisation et offrir une expérience enrichissante aux clients de VIL.

« Vodafone Idea possède le plus grand déploiement Edge Cloud de toute l’Inde. Notre partenariat avec Mavenir va rendre possible une innovation continue en termes d’optimisation des algorithmes de chemin de données pour VOLTE. Nous sommes impatients de mettre en place un laboratoire commun et une équipe agile qui permettront d’intégrer des applications tierces sur notre cloud distribué », a déclaré Vishant Vora, directeur technique chez Vodafone Idea Limited, dont l’équipe est à la tête de cette initiative.

Ce partenariat a favorisé la contextualisation des algorithmes logiciels, ce qui a conduit à une efficacité sans précédent. Le partenariat entre VIL et Mavenir a été étendu pour permettre la collaboration avec les fabricants de puces et les fournisseurs de systèmes d’exploitation. Les projets en cours de déploiement sont entièrement open source et bénéficient d’une innovation cohérente menée par une communauté mondiale ouverte.

« La prochaine étape de notre partenariat sera d’étendre les plateformes déployées pour héberger de nouvelles applications répondant aux cas d’utilisation IdO et CDN. Nous prévoyons de créer des plateformes pouvant héberger divers systèmes d’exploitation et charges de travail. Notre objectif est d’automatiser le déploiement et l’assurance et d’étendre ainsi les capacités d’auto-approvisionnement pour les clients de VIL. Nous sommes ravis à l’idée de mettre en place un laboratoire et une équipe communs, d’innover de manière constante et de travailler avec VIL et ses clients de manière agile afin de concevoir rapidement de nouvelles solutions », a confié pour sa part Pardeep Kohli, président et chef de la direction de Mavenir.

Mavenir s’est déjà associée à VIL dans le cadre de déploiements IMS-VOLTE. Désormais et grâce à ce nouveau partenariat, la plateforme déployée pour ces applications IMS-VOLTE pourra héberger de nouvelles charges de travail captives et tierces. Mavenir va s’associer à VIL pour étendre, à de nombreux détaillants, utilisateurs de PME et jeunes entreprises, son réseau cloud distribué en tant que plateforme sécurisée.

Mavenir sera présente au salon India Mobile Congress de New Delhi pour discuter de technologies perturbatrices qui réduisent les coûts, génèrent de nouveaux revenus et renforcent la sécurité des réseaux.

À propos de Mavenir :

Mavenir est le seul fournisseur de solutions logicielles de réseau, nuagiques natives et de bout en bout, dans l’ensemble du secteur. Spécialisé dans l’accélération de la transformation des réseaux logiciels, et la redéfinition de l’économie de réseau pour les fournisseurs de services de communication (FSC), en offrant un portefeuille exhaustif de produits de bout en bout, à travers toutes les couches de la pile d’infrastructure de réseau. Des couches d’application/de service 5G au cœur du paquet et aux RAN, Mavenir ouvre la voie aux solutions de mise en réseau évoluées et natives du nuage, offrant des expériences innovantes et sécurisées aux utilisateurs finaux. Tirant parti des innovations à la pointe du secteur, telles que VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC, et le RAN virtualisé, Mavenir accélère la transformation des réseaux pour plus de 250 clients FSC dans plus de 130 pays, qui desservent en tout plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Nous accueillons à bras ouverts les architectures technologiques et les modèles d’entreprise innovants et disruptifs qui favorisent l’agilité, la souplesse et la rapidité des services. Grâce à des solutions qui propulsent l’évolution NFV pour arriver à une économie à l’échelle du Web, Mavenir propose des solutions aux FSC pour réduire les coûts, générer des revenus, et protéger lesdits revenus. Pour en savoir plus, consultez www.mavenir.com.

