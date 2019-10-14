Vodafone Idea与Mavenir携手扩展网络即平台

新德里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--行业唯一面向通信服务提供商(CSP)供应端到端、云原生4G和5G网络软件的提供商Mavenir今日宣布与印度领先的电信运营商Vodafone Idea Limited (VIL)扩展合作关系，双方将拓展VIL 网络即平台(Network as a Platform)，以在印度所有主要的工业、商业和服务集群中实现分布式部署。

该合作关系将集中在三大重点领域。首先，构建能够托管多个租户和第三方应用程序的通用安全云；其次，构建完全自动化的平台，以实现各种工作负载的自助配置；第三，也是最重要的一点，就是建立联合创新实验室和团队，在芯片组、操作系统方面开展持续创新以及致力于应用程序层面，以提供独特的应用编程接口(API)，并为VIL客户提供新的用例和令人愉悦的体验。

Vodafone Idea Limited的团队将率先实施这项计划。该公司首席技术官Vishant Vora表示：“Vodafone Idea在印度拥有最大的边缘云部署规模。我们与Mavenir的合作将有助于在优化VOLTE数据路径算法方面不断创新。我们期待建立联合实验室和敏捷团队，以助力引导我们的分布式云上的第三方应用程序。”

此次合作已能够让软件算法融入背景，从而带来空前的效率。VIL和Mavenir的合作关系已扩展到涵盖与芯片组制造商和操作系统提供商的合作。部署中的堆栈均采用开源代码，并受益于全球开放社区领导的持续创新。

Mavenir总裁兼首席执行官Pardeep Kohli表示：“双方合作关系的下一个目标将是扩展平台部署，以托管用于服务IOT和CDN用例的新应用程序。我们计划构建可以托管各种操作系统和各种工作负载的平台。我们的目标是实现自动化部署和保证，进而为VIL客户扩展自助配置功能。我们很高兴建立联合实验室和团队，持续创新，并以敏捷的方式与VIL及其客户合作，以​​快速转化新的解决方案。”

Mavenir已与VIL合作部署了IMS-VOLTE。将来，这一合作的目标是扩展针对IMS-VOLTE应用程序部署中的平台，以托管其他自备和第三方工作负载。Mavenir将与VIL合作，将其分布式网络云作为安全平台扩展到多零售、中小企业(SME)用户和初创企业。

Mavenir将参加在新德里举行的印度移动大会(India Mobile Congress)，探讨降低成本、产生新收入和提高网络安全性的颠覆性技术。

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关于Mavenir：

Mavenir是业内唯一的端到端、云原生网络软件提供商，致力于在网络基础架构堆栈的每一层提供全面的端到端产品组合，加快软件网络转型并重新定义通信服务提供商(CSP)的网络经济学。从5G应用/服务层到分组核心和无线接入网(RAN)，Mavenir在演进型云原生网络解决方案方面均处于领先地位，并为最终用户提供创新、安全的体验。Mavenir借助其在VoLTE、VoWiFi、高级信息(RCS)、Multi ID、vEPC和虚拟化RAN等领域的一系列行业领先的首创技术，在加快网络转型方面为130多个国家的250余个通信服务提供商客户提供了助力，服务于全球50%以上的用户。

我们应用有助于推动服务敏捷性、灵活性和速度的突破性、创新性技术架构和商业模式。凭借推动NFV演进以实现网络规模经济的解决方案，Mavenir为通信服务提供商提供一系列有助于降低成本、创造收入和保护收入的解决方案。欲了解详情，请访问：www.mavenir.com。

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