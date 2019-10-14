Vodafone Idea與Mavenir攜手擴展網路即平臺

新德里--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--業界唯一為通訊服務提供者(CSP)供應端到端、雲端原生4G和5G網路軟體的提供商Mavenir，今日宣佈與印度首屈一指的電信營運商Vodafone Idea Limited (VIL)擴展合作關係，雙方將擴充VIL 網路即平臺(Network as a Platform)，以在印度所有主要的工業、商業和服務聚落中進行分散式部署。

該合作關係將集中在三大重點領域。首先，建立能夠託管多個租戶和第三方應用程式的通用安全雲；其次，建立完全自動化的平臺，使各種工作負載能夠自助配置；第三，也是最重要的一點，就是建立聯合創新實驗室和團隊，在晶片組、作業系統方面持續創新，以及致力於應用程式層面，以提供獨特的應用程式設計介面(API)，並為VIL客戶提供新的用例和令人愉悅的體驗。

Vodafone Idea Limited的團隊將率先實施這項計畫。該公司科技長Vishant Vora表示：「Vodafone Idea在印度擁有最大的邊緣雲部署規模。我們與Mavenir的合作將有助於在VOLTE資料路徑演算法最佳化方面不斷創新。我們期待建立聯合實驗室和敏捷團隊，以協助在我們的分散式雲端上的導入第三方應用程式。」

此次合作已能夠讓軟體演算法融入背景，從而帶來空前的效率。VIL和Mavenir的合作關係已擴大到涵蓋與晶片組製造商和作業系統提供商的合作。部署中的堆疊均採用開源程式碼，並受益於全球開放社群領導的持續創新。

Mavenir總裁兼執行長Pardeep Kohli表示：「雙方合作關係的下一個目標將是擴展平臺部署，以託管用於服務IOT和CDN用例的新應用程式。我們計畫建立可以託管各種作業系統和各種工作負載的平臺。我們的目標是自動化部署和保證，進而為VIL客戶擴充自助配置功能。我們很高興建立聯合實驗室和團隊，持續創新，並以敏捷的方式與VIL及其客戶合作，以​​快速開創新的解決方案。」

Mavenir已與VIL合作部署IMS-VOLTE。將來，這一合作的目標是擴充針對IMS-VOLTE應用程式部署的平臺，以託管其他自備和第三方工作負載。Mavenir將與VIL合作，將其分散式網路雲作為安全平臺擴展到眾多零售、中小企業(SME)用戶和初創企業。

Mavenir將參加在新德里舉行的印度行動通訊大會(India Mobile Congress)，探討降低成本、產生新收入和提高網路安全性的顛覆性技術。

請求安排見面或蒞臨5號展覽廳5.5號展臺的Mavenir攤位參觀

關於Mavenir：

Mavenir是業界唯一的端到端、雲端原生網路軟體提供商，致力於在網路基礎架構堆疊的每一層提供全面的端到端產品組合，加快軟體網路轉型並重新定義通訊服務提供者(CSP)的網路經濟學。從5G應用/服務層到分組核心和無線接取網路(RAN)，Mavenir在演進型雲端原生網路解決方案方面均居於領先地位，並為最終用戶提供創新、安全的體驗。Mavenir借助其在VoLTE、VoWiFi、進階通訊(RCS)、Multi ID、vEPC和虛擬化RAN等領域的一系列業界領先的首創技術，在加快網路轉型方面為130多個國家的250餘個CSP客戶提供助力，服務全球50%以上的用戶。

我們應用有助於推動服務敏捷性、靈活性和速度的突破性、創新性科技架構和商業模式。憑藉推動NFV演進以獲致網路規模經濟的解決方案，Mavenir為通訊服務提供者提供一系列有助於降低成本、創造收入和保護收入的解決方案。欲瞭解詳情，請造訪：www.mavenir.com。

Mavenir、M標誌和CloudRange是Mavenir Systems, Inc.擁有的商標。

©2019 Mavenir Systems, Inc.版權所有。保留所有權利。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。