Le développeur coréen Ksmartech s'associe à Verimatrix afin d’offrir les meilleures performances en matière de sécurité des applications pour l'automobile et les marchés financiers

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Verimatrix (Paris:VMX), fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse des données pour protéger le contenu, les appareils, applications et les communications, annonce ce jour un accord et une collaboration stratégique avec Ksmartech Co Ltd.

Développeur coréen de renom spécialisé dans la sécurité des applications IoT et mobiles, Ksmartech a précédemment intégré les technologies innovantes de protection du code de Verimatrix dans de nombreux projets de développement applicatifs. Ce partenariat permet aujourd’hui à Ksmartech de développer l’utilisation des solutions Verimatrix et de renforcer la sécurité des marques nationalement reconnues sur les marchés de l’automobile, bancaire et des assurances.

Ksmartech a aussi pour objectif d'intégrer la technologie Whitebox de Verimatrix et les services ProtectMyApp dans de multiples offres pour le marché coréen, en accordant une grande importance aux solutions de protection du code qui dissuadent de manière significative les attaques des cybercriminels.

"Forts de notre succès sur les marchés bancaires locaux, nous avons souhaité étendre notre partenariat avec Verimatrix, en apportant les dernières technologies de protection de code et de sécurité des applications mobiles à des clients renommés qui comptent offrir à leurs nombreux utilisateurs, les meilleures solutions de sécurité," a déclaré Sun-ho Jeong, CEO chez Ksmartech. "Verimatrix n'est pas seulement un précurseur en matière de protection de code, mais aussi un moteur de croissance et un différenciateur pour ceux qui souhaitent se démarquer avec des technologies reconnues de sécurisation des applications."

"Verimatrix considère ce partenariat comme un pas vers une présence accrue en Corée du Sud", a déclaré Asaf Ashkenazi, chief strategy officer chez Verimatrix. "Nous sommes très heureux de nous associer à Ksmartech, l'un des plus grands acteurs de la région axé sur la sécurité pour l’IoT et les développeurs d’applications, et de proposer les technologies les plus innovantes et les plus fiables sur le marché pour leurs applications qui font l'objet d'un grand succès".

A propos de Ksmartech

Depuis sa création en 2010, Ksmartech s'est développée grâce à ses réalisations dans les domaines du NFC (Near Field Communication), de la technologie QR code, et de ses diverses solutions financières, télécommunications et IoT, fournissant des services essentiels liés à la connexion entre les personnes et les objets. Après avoir lancé en mars 2019, une offre de services pour sa solution de sécurité IoT 'Digital Key', la société prévoit d’étendre sa présence sur les marchés de l’IoT et de l’automobile. Visitez www.ksmartech.com.

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris - VMX) est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les appareils, services applications et communications sur de nombreux marchés. Plusieurs de plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l’offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser, des services hébergés sur le cloud et des composants de propriété intellectuelle (Silicon IP) qui offrent une sécurité et une capacité d’analyse des données inégalées. Fière d’accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l’internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verimatrix.com.