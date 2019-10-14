Perspectum宣佈與Precious Medical Centre合作

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的代謝疾病和癌症診斷解決方案提供商Perspectum正與新加坡一流的影像中心Precious Medical合作，在此之前，本週舉行了成功的產品發表活動。

慢性肝病是「無聲無息」且日漸增多的流行病。肥胖症和糖尿病患者愈來愈多已帶動非酒精性脂肪肝疾病(NAFLD)的增加，估計有40%的新加坡人受此影響。NAFLD似乎同樣累及BMI指數低於西方人的亞洲人。多數病患可能在進入晚期、不可逆轉的階段之前未出現症狀。肝病如果能在早期診斷出來，可阻止疾病惡化，減少對昂貴干預的需求。

Precious Medical Centre院長William Chong博士表示：「慢性肝病精準量化方法的開發將幫助改善病患的醫護品質。我們對在亞洲率先臨床應用LiverMultiScan感到自豪。我們希望此次合作亦將引起大家的重視，考慮使肝臟檢查成為健康檢查的重要部分——診斷越早，康復機率就越大。」

Perspectum董事長Michael Brady爵士表示：「我們對於在亞洲診所引進我們的創新產品感到振奮——我們的產品提供可升級、以病患為中心的解決方案，以因應這一不斷增多的流行病。」

致編輯：

關於Precious Medical Centre

Precious Medical Centre提供全方位、以病患為中心的醫療保健模式。我們提供一站式解決方案，跨越基礎保健和健康檢查至專科服務和齒科。我們擁有各類X光和影像設備，例如CT、MRI和乳房X光攝影。我們還擁有日間外科設施，並設有用於一般外科和內視鏡的手術室。

關於Perspectum Diagnostics

Perspectum於2012年從牛津大學衍生成立，建立了一支世界一流的科學家、臨床工作者和工程師團隊，開發用於肝病、代謝障礙和癌症的非侵入性、量化磁振造影工具。Perspectum居於精準醫學的最前線，幫助臨床工作者在疾病早期進行診斷和量化，以提供個人化的標靶治療，改善病患的醫護品質。

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