Perspectum宣布与Precious Medical Centre合作

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的代谢疾病和癌症诊断解决方案提供商Perspectum正与新加坡一流的影像中心Precious Medical合作，在此之前，本周举行了成功的产品发布活动。

慢性肝病是一种“无声无息”且日渐增多的流行病。不断增长的肥胖症和糖尿病水平已推动非酒精性脂肪肝病(NAFLD)的增加，估计累及40%的新加坡人。NAFLD似乎同样累及体重指数低于西方人的亚洲人。多数患者可能在进入晚期、不可逆阶段之前没有症状体验。肝病如果得到早期诊断，其进展能够得到遏制，减少昂贵干预的需求。

Precious Medical Centre院长William Chong博士表示：“慢性肝病精准定量方法的开发将帮助提高我们患者的医护品质。我们对在亚洲率先临床应用LiverMultiScan感到自豪。我们希望此次合作还将引起大家的重视，考虑将肝脏检查作为其健康筛查的组成部分——诊断越早，康复几率就越大。”

Perspectum董事长Michael Brady爵士表示：“我们对在亚洲诊所上市我们的创新产品感到振奋——我们的产品提供可升级的、以患者为中心的解决方案，以应对这一不断增长的流行病。”

致编辑：

关于Precious Medical Centre

Precious Medical Centre提供全方位、以患者为中心的医疗保健模式。我们提供一站式解决方案，跨越基础保健和健康筛查至专科服务和齿科。我们拥有各类X线和影像设备，例如CT、MRI和乳房X线摄影。我们还拥有一处日间外科设施，配置有用于普外科和内镜的手术室。

关于Perspectum Diagnostics

Perspectum于2012年从牛津大学剥离后成立，建立了一支世界领先科学家、临床工作者和工程师团队，开发用于肝病、代谢障碍和癌症的无创、定量磁共振影像工具。Perspectum处于精准医学的前沿，帮助临床工作者在疾病早期对其进行诊断和定量，以实现个体化的靶向治疗，从而提高患者的医护品质。

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