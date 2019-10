Total étend son partenariat avec Adani pour approvisionner et commercialiser le gaz naturel en Inde

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Dans le cadre de sa stratégie de développement de nouveaux marchés gaziers, Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT), deuxième acteur mondial du GNL, étend son partenariat avec le Groupe Adani, le plus grand conglomérat privé indien dans le domaine de l’énergie et des infrastructures en vue de contribuer au développement du marché indien du gaz naturel.

Le marché indien du gaz naturel présente en effet un potentiel de croissance significatif : la consommation domestique de gaz qui ne représente que 7% de la consommation énergétique a cru au cours des trois dernières années de plus de 5% par an, soutenue par une politique active du Gouvernement indien qui vise à diversifier son mix énergétique et développer l’usage domestique du gaz dans les villes et comme carburant pour les véhicules. L’Inde s’est en effet fixé pour objectif ambitieux d’augmenter la part du gaz naturel à 15% de son mix énergétique d’ici 2030.

Le partenariat entre Adani (50%) et Total (50%) s’étend à plusieurs actifs sur la chaine de valeur du gaz puisqu’il concerne deux terminaux d’importation et regazéification de GNL, le terminal de Dhamra à l’Est de l’Inde et potentiellement le terminal de Mundra à l’Ouest de l’Inde, ainsi que la société Adani Gas Limited, un des 4 principaux distributeurs de gaz en Inde dont Adani détient 74,8% et dont Total va acquérir 37,4%.

Adani Gas Limited a pour ambition d’étendre sa distribution de gaz dans les 10 prochaines années à travers les 38 concessions détenues couvrant 7,5% de la population indienne et de commercialiser le gaz naturel à des clients industriels, commerciaux et résidentiels, visant 6 millions de foyers indiens, ainsi qu’au travers de 1500 stations de gaz naturel pour véhicules.

Dans le cadre de ce partenariat, Total apportera son expertise GNL et distribution de carburants et assurera de l’approvisionnement en GNL de Adani Gas Limited. Par ailleurs, Adani et Total établiront une société conjointe de commercialisation du GNL pour les marchés de l’Inde et du Bangladesh.

« Les besoins en énergie de l’Inde sont immenses et l’enjeu du mix énergétique indien est clé dans le défi du changement climatique. En investissant résolument pour développer l’usage du gaz naturel en Inde, Total met en œuvre concrètement son ambition de devenir la major de l’énergie responsable. Le marché du gaz naturel en Inde va connaître une croissance forte et constitue un débouché attractif pour le second acteur mondial du GNL qu’est devenu Total. Le partenariat avec le Groupe indien Adani qui nous apporte sa connaissance du tissu local et son expertise dans les domaines des infrastructures et de l’énergie constitue la pierre angulaire de notre stratégie de développement dans ce pays », a commenté Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.

Pour atteindre 37,4% du capital d’Adani Gas Limited, selon la réglementation boursière et sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, Total lancera dans un premier temps une offre publique d’achat pour acquérir jusque 25,2% du capital et achètera dans un deuxième temps les actions complémentaires directement auprès d’Adani.

Compte tenu de la cession des intérêts du Groupe dans le terminal GNL de Hazira intervenue début 2019, la mise en place de ce partenariat sur le gaz en Inde représentera un coût d’acquisition net pour Total d’environ 600 millions de dollars sur les années 2019-2020.

À propos de Total :

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

À propos d’Adani :

Adani Group, dont le siège est situé à Ahmedabad, en Inde, est l’un des plus grands conglomérats d’infrastructures intégrés en Inde, avec des intérêts dans les secteurs des matières premières, de la logistique, de l’énergie, de l’agroalimentaire, de l’immobilier, des infrastructures de transport public, de la finance et de la défense. Adani doit son succès et sa position de leader à sa philosophie fondamentale de « Construction de la Nation ». Le Groupe s'est engagé à protéger l'environnement et à améliorer la vie des communautés à travers son programme RSE basé sur les principes de durabilité, de diversité et de valeurs partagées.

