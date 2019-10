Novigenix et RadioMedix vont développer un test diagnostic personnalisé pour les tumeurs neuroendocriniennes

LAUSANNE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Novigenix SA est une société pionnière dans le domaine de l’Immuno-Transcriptomique, qui développe et commercialise des produits pour la détection précoce du cancer et la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec RadioMedix Inc. une société radiopharmaceutique spécialisée dans la radiothérapie, afin de mettre au point un test diagnostic basé sur une technologie propriétaire de Novigenix. Le test mesurera la réponse immunitaire chez les patients atteints de tumeurs neuroendocriniennes (TNE) traitées par radiothérapie utilisant des isotopes radioactifs sur les récepteurs peptidiques alpha et beta (PRRT).

“Nous sommes très heureux de collaborer avec Novigenix sur le développement d’une signature moléculaire de réponse au traitement et permettant de détecter plus tôt cette maladie évolutive que les méthodes conventionnelles disponibles aujourd’hui pour nos patients atteints de TNE” a déclaré le Dr Ebrahim S. Delpassand, CEO de RadioMedix“. Une mesure personnalisée de la réponse thérapeutique est extrêmement importante pour la prise en charge de ces patients.”

Les tumeurs neuroendocriniennes (TNE) commencent dans les cellules qui présentent aussi bien les caractéristiques des cellules endocrines productrices d’hormones que les caractéristiques des cellules nerveuses du système neuroendocrinien. Ces cellules se retrouvent dans tous les organes du corps et aident à contrôler de nombreuses fonctions. Toutes les TNE sont considérées comme des tumeurs malignes et la plupart d'entre elles mettent des années à se développer, progressant lentement mais pouvant s’étendre dans n'importe quelle partie du corps. En moyenne, 6,6 personnes sur 100 000 personnes sont diagnostiquées avec une TNE chaque année. Aux États-Unis, ce sont environ 12 000 personnes par an diagnostiquées et 170 000 vivantes avec la maladie. Le diagnostic repose principalement sur les technologies d'imagerie et l'endoscopie.

“Notre objectif est de disposer d'un test de diagnostic moléculaire précis et extrêmement sensible et spécifique pour le suivi des patients atteints de TNE tout au long du traitement.”, a déclaré le Dr Jan Groen, CEO de Novigenix. “Cette collaboration avec RadioMedix souligne la valeur de notre approche Immuno-Transcriptomique pour de potentiels partenaires pharmaceutiques recherchant des tests diagnostics personnalisés basés sur des biopsies liquides.”

À propos de RadioMedix

RadioMedix, Inc. est une société de biotechnologie de stade clinique basée à Houston, au Texas (États-Unis), qui se concentre sur des produits radiopharmaceutiques et ciblant l’innovation dans le diagnostic, la surveillance et le traitement du cancer. La société commercialise des produits radiopharmaceutiques pour l'imagerie TEP et une radiothérapie ciblée sur les récepteurs peptidiques alpha et bêta. RadioMedix a également mis en place des collaborations avec des partenaires académiques et industriels : des sites de fabrication cGMP et d'analyse pour les essais cliniques sur l'homme ; un site de fabrication pour la production commerciale de produits radiopharmaceutiques ; et également un centre de découverte de médicaments avec un centre d'imagerie moléculaire pour l'évaluation préclinique de nouvelles cibles in vitro et in vivo. Pour en savoir plus, visitez notre site www.radiomedix.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de LITOseek

La plateforme d’analyse de séquences Immuno-Tanscriptomiques de cellules sanguines de Novigenix, LITOseek, analyse les modifications de l’expression des gènes (signatures d’ARNm) induites par la réponse de l’hôte à divers déclencheurs, tels que l’apparition du cancer. Des algorithmes spécifiques à une maladie sont développés, associant la signature ARNm à des paramètres cliniques et médicaux. La combinaison de modèles mathématiques basés sur l'apprentissage automatique et la collecte de nouvelles données, permet l'amélioration continue des algorithmes prédictifs et adaptatifs.

À propos de Novigenix

Novigenix s'engage à fournir une nouvelle compréhension de la réponse de l'hôte contre le cancer. La société a été fondée sur la vision selon laquelle l’analyse de l’Immuno-Transcriptome apportera des avancées majeures dans le domaine du diagnostic et du suivi de traitement des patients atteints de cancer, entraînant une amélioration significative des soins de la santé. La technologie Immuno-Transcriptomique de Novigenix permet l’identification de signatures d’ARNm des cellules immunitaires dans le sang, qui, combinées à un apprentissage automatique et à des algorithmes prédictifs, prédisent l’apparition et la progression de la maladie. La société a constitué une banque d’échantillons biologiques et une base de données précieuse regroupant plus de 1’400 patients présentant un risque de cancer colorectal (CRC) et a lancé son premier test sanguin de diagnostic moléculaire, Colox®, pour la détection précoce du cancer du côlon. Pour plus d'informations, visitez www.novigenix.com