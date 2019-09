Jamieson Wellness Inc. annonce une facilité de crédit amendée et mise à jour

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Jamieson Wellness Inc. ("Jamieson Wellness" ou la "Société") (TSX:JWEL) annonce ce jour que ses filiales Jamieson Laboratories Ltd. et Jamieson Health Products USA Ltd. ont amendé leurs facilités de crédit garanties de rang supérieur en vertu de l'Accord de crédit amendé et mis à jour conclu avec un syndicat de prêteurs (l'"Accord de crédit amendé et mis à jour" ou l'"Accord"). L'Accord repousse la date d'échéance des facilités de crédit au 27 septembre 2024, et prévoit une disponibilité allant jusqu'à 475 millions de dollars, qui comprend une clause accordéon prolongée.

L'échéance actuelle et les facilités renouvelables totalisant 198 millions de dollars sont à présent remplacées par une facilité renouvelable consentie avec une disponibilité allant jusqu'à 275 millions de dollars. En plus de la facilité renouvelable consentie de 275 millions de dollars, la Société dispose de 200 millions de dollars de fonds non encore engagés via une clause accordéon. L'Accord contient également une tarification améliorée et élimine les remboursements de dettes échelonnés trimestriellement.

"Nous sommes reconnaissants envers nos anciens et nouveaux partenaires pour leur dévouement et leur contribution durant tout ce processus", déclare Chris Snowden, responsable financier chez Jamieson Wellness. "La facilité amendée fournit à la Société un accès à du capital supplémentaire, avec une tarification optimisée, pour aider à soutenir nos initiatives de croissance à long terme."

Le syndicat se compose de 11 prêteurs institutionnels. La Banque de Montréal a agi en qualité d'agent administratif, chef de file et responsable unique des registres pour l'Accord de crédit amendé et mis à jour. Tous les chiffres mentionnés sont en dollars canadiens.

À propos de Jamieson Wellness

Jamieson Wellness se consacre à l’amélioration de la santé et du bien-être à l’échelle mondiale grâce à sa gamme innovante de marques de produits pour la santé naturelle. Créée en 1922, Jamieson est la marque patrimoniale de la Société et la marque de santé numéro 1 des consommateurs canadiens. Jamieson Wellness fabrique et commercialise des produits de nutrition sportive et des suppléments spécialisés sous ses marques Progressive, Precision et Iron Vegan. La Société commercialise également les produits de Lorna Vanderhaeghe Health Solutions (LVHS), la marque de santé naturelle féminine numéro 1 au Canada. En 2019, Jamieson Wellness a été nommée parmi les dix sociétés les plus fiables du Canada par le Reputation Institute. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter jamiesonwellness.com.

