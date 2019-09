Fashion Concept GmbH: Jeremy Meeks para conquistar o mundo da moda

FRANKFURT, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--Estamos passando por um momento de revolução social e tecnológica. A Fashion Concept GmbH não é apenas pioneira, mas também conseguiu assinar um acordo com um dos ícones da indústria da moda, o ex-"detento gato" Jeremy Meeks. A Fashion Concept GmbH está focada no comércio internacional de têxteis. Ao usar materiais sustentáveis e promover o investimento em novas tecnologias, a empresa visa garantir a disponibilidade de moda ecológica a longo prazo.

O objetivo da empresa é estabelecer novos padrões de sustentabilidade. Para reforçar esse objetivo, a Fashion Concept acaba de assinar, com Jeremy Meeks, um acordo de US$ 15 milhões para desenvolver sua própria marca. Para Meeks, que tem presença regular na passarela de vários estilistas, essa colaboração significa um perfil mais alto e um público mais amplo, porque não será apenas um top model, mas também estará comercializando sua própria marca.

Esse mega acordo não é o único marco na carreira de Jeremy; sua vida privada também está em ascensão. Ele foi fotografado recentemente com uma atriz muito conhecida. Mas as coisas não estão apenas em alta para Jeremy: a Fashion Concept GmbH, com o foco colocado em tecnologias exclusivamente inovadoras e sustentáveis, está fazendo uma jogada ousada com este acordo, que busca impulsionar mudanças na indústria da moda. A Fashion Concept tem como objetivo expandir o crescimento das marcas de moda e estilo de vida. A cada ano, são geradas mais receitas no mercado de moda da Alemanha, no varejo e, em particular, nos negócios online; investidores privados também terão em breve a oportunidade de se beneficiar desse crescimento. As margens de lucro de até 30% serão de particular interesse para os investidores.

Este é precisamente o segmento de mercado em que a Fashion Concept está ativa. No comércio internacional, a empresa registrou, apenas nos últimos dois anos, um crescimento de quase 300% nas vendas. A empresa já está obtendo lucro em compras, uma vez que pode acessar suas próprias instalações de produção na Turquia. Além disso, mercadorias como têxteis e acessórios de muitos fabricantes importantes estão sendo produzidas e compradas em condições muito favoráveis. A oportunidade de comprar em grandes volumes permite uma economia de até 90%.

A empresa planeja comprar outras marcas principais de têxteis em 2020. Isso não apenas expandirá significativamente suas ofertas de produtos, como também terá um impacto direto nos preços.

O grupo trabalha com vários distribuidores, permitindo escolher o canal de marketing mais eficiente para seus produtos em todos os momentos. Dessa forma, é possível maximizar a receita com a venda rápida de suas mercadorias.

A empresa não depende de empréstimos bancários, mas usa empréstimos subordinados, títulos, direitos de participação nos lucros e parcerias silenciosas para indivíduos que podem se beneficiar diretamente do crescimento da empresa com um retorno fixo, atualmente em três a cinco por cento.

