Fashion Concept GmbH: Jeremy Meeks alla conquista del mondo della moda

FRANCOFORTE, Germania--(BUSINESS WIRE)--Siamo in tempi di rivoluzione sociale e tecnologica. Fashion Concept GmbH non è soltanto un pioniere, ma è stato anche in grado di firmare un accordo con una delle figure iconiche del settore della moda: Jeremy Meeks, anche noto come "hot felon" (bel criminale). Fashion Concept GmbH si concentra negli scambi commerciali internazionali nel settore tessile. Usando materiali sostenibili e promuovendo l'investimento nelle nuove tecnologie, la società punta ad assicurare la disponibilità a lungo termine della moda eco-compatibile.

L'obiettivo della società è di stabilire nuovi standard di sostenibilità. Per rinforzare questo obiettivo, Fashion Concept ha appena firmato un accordo da 15 milioni di dollari con Jeremy Meeks per lo sviluppo del suo marchio personale. Per Meeks, che è stato una presenza regolare sulle passerelle di diversi stilisti della moda, questa collaborazione vuol dire un profilo più elevato e un'audience più grande, perché non sarà solo un top model, ma commercializzerà anche il suo marchio personale di moda.

Non è solo questo mega-accordo che costituisce una pietra miliare per la carriera di Jeremy; anche la sua vita privata è in fase di boom. Infatti è stato recentemente fotografato con una attrice molto nota. E la fase di boom non c'è solo per Jeremy: Fashion Concept GmbH, con la su concentrazione sulle tecnologie innovative e sostenibili in maniera unica, sta facendo una mossa coraggiosa con questo accordo che cerca di promuovere un cambiamento nel settore della moda. Fashion Concept punta ad espandere la crescita nei marchi di moda e di lifestyle. Maggiori entrate vengono generate ogni anno nel mercato della moda in Germania, nel commercio al dettaglio e, in particolare, attraverso il business online; anche gli investitori privati avranno presto l'opportunità di trarre vantaggio da questa crescita. I margini di profitto che arrivano spesso fino al 30% saranno particolarmente interessanti per gli investitori.

Questo è esattamente il segmento di mercato in cui il Fashion Concept è attivo. Nel commercio internazionale, la società ha registrato una crescita di almeno il 300% per le sue vendite solo negli ultimi due anni; e sta già ricavando dei profitti nell'acquisto dato che può avere accesso agli stabilimenti di produzione di sua proprietà in Turchia. Inoltre le merci, come i tessuti e gli accessori dai principali produttori, sono prodotte e acquistate a condizioni molto favorevoli. L'opportunità di acquistare grandi volumi di merci permette di realizzare dei risparmi fino al 90%.

La società ha pianificato di acquistare nel 2020 ancora altri dei principali marchi di tessili. Ciò non solo allargherà l'offerta dei suoi prodotti in modo significativo, ma avrà anche un impatto diretto sui prezzi.

Il gruppo lavora con numerosi distributori, cosa che gli consente di essere sempre in grado di scegliere i canali di marketing più efficienti per i suoi prodotti. In questo modo può massimizzare i ricavi dalle vendite rapide delle sue merci.

La società non si affida a prestiti bancari, ma usa invece prestiti subordinati, obbligazioni, diritti di partecipazione agli utili, partecipazioni tacite per gli individui che possono trarre direttamente vantaggio dalla crescita della società con un rendimento fisso, attualmente fra il tre e il cinque percento.

