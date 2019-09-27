Refinitiv接待聯合國秘書長永續發展目標數位金融工作小組成員，以新的數位金融方案和永續領導力監控產品亮相聯合國氣候周

紐約和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Refinitiv今天在Refinitiv時代廣場辦事處接待了聯合國秘書長永續發展目標數位金融工作小組（簡稱「工作小組」）成員，並宣布了與工作小組建立策略合作夥伴關係後的第一項成果——基礎建設數位化治理(DGI)倡議和永續領導力監測(SLM)。

Refinitiv執行長David Craig表示：「今年稍早，我們做出了幾項支援永續發展目標的承諾。我們認為，民營部門在實現永續發展目標方面可以發揮關鍵作用，我們很榮幸成為工作小組的策略合作夥伴，利用資料的力量，帶來洞察力並推動知情決策。為投資人提供有關全球基礎建設值得信賴的全面資訊（包括總體經濟、專案、市場、金融以及地緣政治和經營風險資料）對實現永續發展目標絕對至關重要。」

DGI倡議的目標是透過使用數位化、端對端映射，並基於Refinitiv與BRI Connect在測繪全球基礎建設專案方面已經完成的工作，改善投資與永續發展目標的一致性。

Craig補充道：「基礎建設投資正成為公共部門的關鍵政策重點。但資料透明度仍然是民營部門金融成長的主要障礙。因此，與20國集團(G20)及其他多邊和公共實體合作，推行以促進民營部門投資為重點的政策，對於解決基礎建設資金缺口極為重要。」

全球面臨基礎建設投資缺口，資本分配水準大大低於所需水準。根據經濟合作暨發展組織(OECD)估計，滿足永續發展目標將需要每年約6.3兆美元的投資，達到巴黎協定的目標則需增加到約6.9兆美元。

為了啟動私人投資，此部門需要標準、可信、透明的資料為多種使用案例提供服務，達到評估業績、投資報酬率和風險所需的細微性（和聚合度）。Refinitiv可以在建構和實現這一潛力方面發揮關鍵作用。

聯合國開發計畫署催化劑專案負責人兼工作小組專家顧問Simon Zadek博士評價道：「可以利用數位化來支援為永續發展目標提供資金。工作小組與Refinitiv的合作夥伴關係已經展示了如何利用金融科技將投資導向符合永續發展目標的公司，並在全球提供基礎建設投資的數位化治理。」

宣布的第二個永續性倡議是「永續領導力監測」(SLM)。SLM根據廣泛的金融、環境、社會和治理(ESG)標準測評並報告永續領導力。SLM是與工作小組的合作夥伴——世界經濟論壇(WEF)合作開發的，透過產業領先的ESG和金融資料提供實用的基準比較能力，作為測評框架。

SLM允許公司根據400多項ESG測評指標，分析自身與其他參照公司的資料軌跡。公司還可以收到及時的更新，ESG資料每週更新，財務分析模型每天更新。該工具還允許使用者根據產業、國家和市值篩選結果，評估詳細的公司排名。他們還可查看世界地圖，瞭解作為評估參照物的其他公司的地理分布，並訪問擁有ESG資料的全部7,000多家公司。

Refinitiv營收長Debra Walton表示：「我們與世界經濟論壇和我們的其他夥伴密切合作，以開發這項急需的基準比較工作並將它帶給更廣泛的受眾。我很高興現在可以與客戶分享這套穩健的資料集和測評工具，以便他們直覺看到在特定ESG指標上與參照公司的趨勢比較，為短期和長期關鍵決策提供資訊。SLM為客戶提供了既具有洞察力又能推動可測量行動的專業化資料和分析工具，展現了Refinitiv對客戶的承諾。」

世界經濟論壇執行委員會成員兼投資人和基礎建設負責人Maha Eltobgy表示：「SLM是整合了眾多公共來源資訊的一項綜合工具，為領導者提供了400多個關於永續性、治理、公民身分和長期財務績效的資料點。透過這項努力，我們逐漸用硬資料驅動的公司影響力見解取代對負責任企業的簡單信念。」

15年來，Refinitiv一直為金融業提供ESG資料和解決方案，提供業界最豐富的ESG資料庫之一，這項深受投資人和企業信賴的完全透明化資源推動了積極的影響了並提供了全面的分析。作為聯合國全球盟約的成員，Refinitiv是由135個國家的9,000多家企業組成的社群的一部分，它們均承諾將負責任商業實務作為營運核心。

Refinitiv處於變革創造者生態系統的核心，協助投資人轉向永續的金融方案和實務做法。我們稱之為永續領導力。

瞭解關於BRI Connect的更多資訊，請造訪：https://www.refinitiv.com/en/belt-road-initiative-data-insight

瞭解關於永續領導力的更多資訊，請造訪：https://www.refinitiv.com/en/about-us/sustainable-leadership

瞭解關於Refinitiv永續領導力監控的更多資訊，請造訪：https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/brochures/sustainable-leadership-monitor-brochure.pdf

瞭解關於Refinitiv ESG方案的更多資訊，請造訪：https://www.refinitiv.com/en/financial-data/company-data/esg-research-data

關於Refinitiv

Refinitiv是全球最大的金融市場資料與基礎架構供應商之一，為190多個國家的超過4萬家機構服務。該公司提供首屈一指的資料和洞察分析、交易平臺，以及開放資料和技術平臺，將全球繁榮的金融市場界連接在一起——進而提升交易、投資、財富管理、法規遵循、市場資料管理、企業風險和打擊金融犯罪方面的表現。如需詳情，請造訪：www.Refinitiv.com

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