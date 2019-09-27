Refinitiv接待联合国秘书长可持续发展目标数字融资工作组成员，以新的数字融资举措和可持续领导力监控产品亮相联合国气候周

纽约和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Refinitiv今天在Refinitiv时代广场办事处接待了联合国秘书长可持续发展目标数字融资工作组（简称“工作组”）成员，并宣布了与工作组建立战略合作伙伴关系后的第一项成果——基础设施数字化治理(DGI)倡议和可持续领导力监测(SLM)。

Refinitiv首席执行官David Craig表示：“今年早些时候，我们做出了几项支持可持续发展目标的承诺。我们认为，私营部门在实现可持续发展目标方面可以发挥关键作用，我们很荣幸成为工作组的战略合作伙伴，利用数据的力量，带来洞察力并推动知情决策。为投资者提供有关全球基础设施的可信、全面的信息（包括宏观经济、项目、市场、融资以及地缘政治和运营风险数据）对实现可持续发展目标绝对至关重要。”

DGI倡议的目标是通过使用数字化、端到端映射，并基于Refinitiv与BRI Connect在测绘全球基础设施项目方面已经完成的工作，改善投资与可持续发展目标的一致性。

Craig补充道：“基础设施投资正成为公共部门的关键政策重点。但数据透明度仍然是私营部门融资增长的主要障碍。因此，与20国集团及其他多边和公共实体合作，推行以促进私营部门投资为重点的政策，对于解决基础设施资金缺口至关重要。”

全球面临基础设施投资缺口，资本分配水平大大低于所需水平。根据经合组织(OECD)估计，满足可持续发展目标将需要每年约6.3万亿美元的投资，达到巴黎协议的目标则需增加到约6.9万亿美元。

为了激活私人投资，此部门需要标准、可信、透明的数据为多种用例提供服务，达到评估业绩、回报和风险所需的粒度（和聚合度）。Refinitiv可以在构建和实现这一潜力方面发挥关键作用。

联合国开发计划署催化剂项目负责人兼工作组专家顾问Simon Zadek博士评价道：“可以利用数字化来支持为可持续发展目标提供资金。工作组与Refinitiv的合作伙伴关系已经展示了如何利用金融科技将投资导向符合可持续发展目标的公司，并在全球范围内提供基础设施投资的数字化治理。”

宣布的第二个可持续性倡议是“可持续领导力监测”(“SLM”)。SLM根据广泛的金融、环境、社会和治理(ESG)标准测评并报告可持续领导力。SLM是与工作组的合作伙伴——世界经济论坛(“WEF”)合作开发的，通过行业领先的ESG和金融数据提供实用的基准比较能力，作为测评框架。

SLM允许公司根据400余项ESG测评指标，分析自身与其他参照公司的数据轨迹。公司还可以收到及时的更新，ESG数据每周更新，财务分析模型每天更新。该工具还允许用户根据行业、国家和市值筛选结果，评估详细的公司排名。他们还可查看世界地图，了解作为评估参照物的其他公司的地理分布，并访问拥有ESG数据的全部7,000余家公司。

Refinitiv首席营收官Debra Walton表示：“我们与世界经济论坛和我们的其他伙伴密切合作，以开发这项急需的基准比较工作并将它带给更广泛的受众。我很高兴现在可以与客户分享这套稳健的数据集和测评工具，以便他们直观看到在特定ESG指标上与参照公司的趋势比较，为短期和长期关键决策提供信息。SLM为客户提供了既具有洞察力又能推动可测量行动的专业化数据和分析工具，体现了Refinitiv对客户的承诺。”

世界经济论坛执行委员会成员兼投资者和基础设施负责人Maha Eltobgy表示：“SLM是整合了众多公共来源信息的一项综合工具，为领导者提供了400多个关于可持续性、治理、公民身份和长期财务绩效的数据点。通过这项努力，我们逐渐用硬数据驱动的公司影响力见解取代对负责任企业的简单信念。”

15年来，Refinitiv一直为金融业提供ESG数据和解决方案，提供业界最丰富的ESG数据库之一，这项深受投资者和企业信赖的完全透明化资源推动了积极的影响了并提供了全面的分析。作为联合国全球契约的成员，Refinitiv是由135个国家的9,000余家企业组成的社区的一部分，它们均承诺将负责任商业实践作为运营核心。

Refinitiv处于变革创造者生态系统的核心，协助投资者转向可持续的融资举措和实践做法。我们称之为可持续领导力。

了解关于BRI Connect的更多信息，请访问：https://www.refinitiv.com/en/belt-road-initiative-data-insight

了解关于可持续领导力的更多信息，请访问：https://www.refinitiv.com/en/about-us/sustainable-leadership

了解关于Refinitiv可持续领导力监控的更多信息，请访问：https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/brochures/sustainable-leadership-monitor-brochure.pdf

了解关于Refinitiv ESG方案的更多信息，请访问：https://www.refinitiv.com/en/financial-data/company-data/esg-research-data

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