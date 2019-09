L’IA au service du pétrole et du gaz

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--L’Alberta Machine Intelligence Institute (Amii) et L’Impériale ont annoncé la signature d’un accord de collaboration de deux ans en vue de développer les capacités internes d’apprentissage automatique de L’Impériale, qui permettront la mise en oeuvre d’un éventail de projets d’intelligence artificielle appliquée. Dans le cadre de ces projets, L’Impériale s’emploiera à créer des moyens plus efficaces de récupérer les ressources pétrolières et gazières, de réduire les retombées environnementales et d’améliorer la sécurité de sa main-d’oeuvre.

« À L’Impériale, nous faisons le nécessaire pour devenir un chef de file dans l’avancement du secteur des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans l’ensemble de la chaîne de valeur, indique John Whelan, vice-président principal, secteur Amont de L’Impériale. En plus d’être un chef de file mondial dans le domaine de l’IA, Amii est établi localement en Alberta. L’institut nous semble être un partenaire idéal pour nous aider à mettre en valeur le leadership de l’Alberta en matière de solutions technologiques et numériques appliquées à la production responsable de pétrole et de gaz. »

Amii travaillera en étroite collaboration avec L’Impériale, lui fournissant des conseils commerciaux et agissant comme un mentor scientifique afin de renforcer ses capacités et ses équipes internes en matière d’intelligence artificielle. Des spécialistes Amii aideront à définir et à valider les occasions d’apprentissage automatique, en plus de prêter assistance aux projets appliqués et à l’intégration des dernières recherches sur l’IA. L’institut aidera également L’Impériale à recruter et à développer ses équipes techniques, en mettant l’accent sur l’amélioration des compétences des employés actuels.

« L’Impériale cadre tout à fait avec notre programme Amii Innovates, a déclaré John Shillington, président et chef de la direction d’Amii. Elle s’est non seulement engagée à stimuler l’innovation dans le secteur pétrolier et gazier, mais elle s’emploie également à accroître ses capacités et ses équipes internes en matière d’IA ici même en Alberta. »

À propos d’Amii : L’un des trois centres d’excellence de la stratégie nationale sur l’intelligence artificielle au Canada, l’Alberta Machine Intelligence Institute (Amii) réalise des recherches de pointe dans les domaines de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle et aide les entreprises à accroître leurs capacités en IA. Amii soutient la recherche et la formation de calibre mondial à l’Université de l’Alberta et agit comme un catalyseur de la croissance transformatrice des entreprises établies en Alberta grâce à l’intelligence artificielle.

Apprenez-en davantage sur www.amii.ca

Même après plus d'un siècle d'existence, l'Impériale demeure un chef de file dans la promotion de la technologie et de l'innovation visant à mettre en valeur les ressources énergétiques du Canada de façon responsable. Principal raffineur de produits pétroliers du Canada, un des plus grands producteurs de pétrole brut, producteur clé de produits pétrochimiques et chef de file dans la distribution de carburant à l'échelle nationale, notre compagnie est résolue à respecter les normes les plus rigoureuses qui soient, et ce, dans tous les secteurs d'activité.

Mise en garde : Les déclarations liées à des événements ou à des conditions futurs que contient ce communiqué, y compris les projections, les cibles et les estimations, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de tournures utilisant des mots comme « entend », « projet », « prévoit », « compte », « estime », « but », « croit », « anticipe » et des références similaires à des périodes futures. Les renseignements liés au développement des technologies numériques et d’intelligence artificielle et à leur occasion de valeur possible pour L’Impériale sont des énoncés prospectifs.

Les résultats financiers et d’exploitation réels qui seront obtenus, notamment quant aux attentes et aux hypothèses à l’égard des lois et des politiques gouvernementales applicables, aux plans, aux dates, aux coûts et aux capacités des projets; aux taux de production; au cycle de production et à la récupération des ressources; aux économies de coûts, ainsi qu’aux dépenses reliées aux immobilisations et à l’environnement sont susceptibles d’être sensiblement différents en raison d’un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent les fluctuations de l’offre et de la demande de pétrole brut, de gaz naturel et de produits pétroliers et pétrochimiques ainsi que leurs effets sur les prix et sur la marge; les événements politiques ou l’évolution de la réglementation, y compris les changements apportés à la législation ou la politique gouvernementale; l’obtention, en temps opportun, de l’approbation des organismes tiers et de réglementation; les risques environnementaux inhérents aux activités d’exploration et de production pétrolières et gazières; la réglementation relative à l’environnement, y compris les restrictions liées aux changements climatiques et aux émissions de gaz à effet de serre et les modifications à ladite réglementation; la disponibilité et la répartition de capitaux; le rendement des fournisseurs de services indépendants; les interruptions opérationnelles imprévues; les calendriers et la gestion de projets; la réaction aux développements technologiques inattendus; les dangers et les risques opérationnels; et d’autres facteurs abordés à l’article 1A du plus récent formulaire 10-K de Pétrolière Impériale. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires à ceux d’autres sociétés pétrolières et gazières et d’autres sont exclusifs à L’Impériale. Les résultats réels de L’Impériale pourraient différer considérablement des résultats implicites ou explicites selon les énoncés prospectifs, et les lecteurs sont priés de ne pas s’y fier aveuglément. L’Impériale ne s’engage aucunement à publier une mise à jour des énoncés prospectifs fournis aux présentes, sauf si la loi l’exige.