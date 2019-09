Pernod Ricard : Assurance d’un fonds de pension

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Communiqué de presse – 27 septembre 2019

Le Trustee du plus important fonds de pension du groupe Pernod Ricard (Paris:RI) au Royaume-Uni a signé un contrat pour assurer la majorité des engagements de retraite du fonds par l’achat d’une police d’assurance.

La police d’assurance, dont la mise en œuvre est imminente, donnera lieu à une réduction des capitaux propres du Groupe, estimée à environ 0,9 milliard d’euros.

Cette transaction s’inscrit dans une stratégie long terme, commune au Trustee et au Groupe, de réduction progressive des risques inhérents au fonds de pension. C’est une étape supplémentaire vers l’objectif de sécurisation du paiement de toutes les obligations de ce fonds. Ce contrat réduit l’exposition du Groupe à une potentielle insuffisance de financement des régimes pouvant survenir du fait des fluctuations des paramètres de marché (inflation et taux d’intérêt principalement) et d’une évolution de la longévité.

La police d’assurance, communément appelée « buy-in », est au nom du Trustee. Elle couvre les obligations du Trustee sur les engagements de retraite concernés. Le Trustee restera en charge du paiement et de l’administration de l’ensemble des engagements de retraite de ce fonds.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 9 182 millions d’euros en 2018/19. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier- Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées à travers plus de 160 marchés, et dans 73 pays par ses propres forces de vente. L’organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant que véritables ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique à trois ans « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour tous ses actionnaires. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et un fort sens de l’éthique. Comme illustré par notre feuille de route à 2030 qui soutient les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, « nous préservons pour partager ». En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis et est classé n°1 du secteur boissons par Vigeo Eiris. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.