Rapid Tampere加速聯合產業創新

芬蘭坦佩雷--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--國際一流工業公司山特維克(Sandvik)、卡爾瑪(Kalmar)、Caruna和維美德(Valmet)已加入芬蘭坦佩雷地區首個合作加速器計畫Rapid Tampere。現已開始在全球尋找頂尖的高科技夥伴與這些公司展開合作。該地區強大的移動機具和製程機具生態系統將吸引最優秀的國際企業參與。

Rapid Tampere採用新事業-客戶的運作模式，根據實際需要進行合作，快速展開試行計畫，並以更深入的合作為目標。

尋找高科技公司的工作於2019年9月23日開始，至10月31日結束。最初的挑戰內容包括職業安全、感測器技術和機器學習。

維美德數位服務解決方案總監Tuula Ruokonen表示：「欲在全球競爭中勝出，企業必須與各領域最具創新性的專家密切交流合作。」

Vertical執行長Sébastien Gianelli表示：「我們支援順暢的合作來解決問題。我們將邀請30-50家快速成長的企業來到坦佩雷，向我們的客戶介紹具體的合作方案。」

Rapid Tampere是該地區首個合作加速器計畫，由坦佩雷市和坦佩雷地區經濟發展機構Business Tampere合作發起。大學界和研究機構也是區域創新生態系統的積極參與者。

合作發展有助於加速科技和服務的創新，而規模較小的企業也可借助其進行創新。這種模式不僅可促進創新和業務成長，還令整個經濟區域更具競爭力。

坦佩雷市長Lauri Lyly表示：「Rapid Tampere有力地證明了坦佩雷市為協助該地區企業繁榮發展所做的工作。我們預期加速器合作計畫將帶來顯著成效。」

Business Tampere執行長Harri Airaksinen表示：「Rapid Tampere的運作模式可將創新注入業務活動之中。在最好的狀態下，試行與合作發展可打造新的創新文化與合作。」

Rapid Tampere合作加速器計畫由創新公司Vertical與Eversheds Attorneys Ltd.聯合運作。Business Tampere和坦佩雷市為加速器計畫的支持機構，協助芬蘭坦佩雷地區的持續創新活動奠定堅實的基礎。

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坦佩雷市

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Business Tampere

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