Rapid Tampere加速联合产业创新

芬兰坦佩雷--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--国际一流工业公司山特维克(Sandvik)、卡尔玛(Kalmar)、Caruna和维美德(Valmet)已加入芬兰坦佩雷地区首个合作加速器计划Rapid Tampere。现已开始在全球范围内寻找顶尖的高科技伙伴与这些公司开展合作。该地区强大的移动机械和过程机械生态系统将吸引最优秀的国际企业参与。

Rapid Tampere采用新事业-客户的运作模式，根据实际需要进行合作，快速开展试点，力求实现更深层的协作。

寻找高科技公司的工作于2019年9月23日启动，10月31日结束。最初的挑战内容包括职业安全、传感器技术和机器学习。

维美德数字服务解决方案总监Tuula Ruokonen表示：“要想在全球竞争中胜出，企业必须与各领域最具创新性的专家紧密交流合作。”

Vertical首席执行官Sébastien Gianelli表示：“我们通过支持顺畅的合作来解决问题。我们将邀请30-50家快速发展的企业来到坦佩雷，向我们的客户介绍具体的合作方案。”

Rapid Tampere是该地区首个合作加速器计划，由坦佩雷市和坦佩雷地区经济发展机构Business Tampere合作发起。大学界和研究机构也是区域创新生态系统的积极参与者。

合作发展有助于加速技术和服务创新，而规模较小的企业也可借助其实现创新。这种模式不仅可促进创新和业务发展，还令整个经济地区更具竞争力。

坦佩雷市长Lauri Lyly表示：“Rapid Tampere有力地印证了坦佩雷市为帮助该地区企业繁荣发展所做的工作。我们预计加速器合作计划将带来显著成效。”

Business Tampere首席执行官Harri Airaksinen表示：“Rapid Tampere的运作模式可将创新注入业务活动中去。在最好的状态下，试点与合作发展可打造一种新的创新文化与协作。”

Rapid Tampere合作加速器计划由创新公司Vertical与Eversheds Attorneys Ltd.联合运作。Business Tampere和坦佩雷市作为加速器计划的支持机构，帮助芬兰坦佩雷地区的持续创新活动奠定坚实的基础。

https://www.vertical.vc/rapidtampere/

坦佩雷市

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Business Tampere

https://businesstampere.com/

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