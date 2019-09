NEW YORK & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--

Refinitiv se démarque à la Semaine du climat de l'ONU avec une nouvelle initiative de finance numérique et son outil de surveillance pour un leadership durable, à l'occasion d'une réception avec des membres du Groupe de travail sur le financement numérique des objectifs de développement durable du Secrétaire général de l'ONU

Refinitiv a annoncé aujourd'hui avoir récolté les premiers fruits de son partenariat stratégique avec le Groupe de travail sur le financement numérique des objectifs de développement durable (le Groupe de travail) du Secrétaire général des Nations unies - une initiative de Gouvernance numérique pour les infrastructures (DGI) et un outil de surveillance pour un leadership durable (SLM), lors d'une réception avec des membres du Groupe de travail de l'ONU, qui s'est déroulée dans les bureaux de Refinitiv à Times Square.

David Craig, chef de la direction de Refinitiv, déclare: "Plus tôt dans l'année, nous avons formulé plusieurs engagements en faveur des ODD. Nous pensons que le secteur privé a un rôle clef à jouer dans l'accomplissement des ODD, et c'est pour nous un honneur d'être un partenaire stratégique du Groupe de travail dans le but d'utiliser la puissance des données pour obtenir une compréhension accrue et permettre la prise de décisions éclairées. Fournir aux investisseurs un accès à des informations éprouvées et exhaustives sur les infrastructures mondiales, notamment les données macroéconomiques, de projets, de marchés, de financement, géopolitiques et de risques opérationnels, est un facteur absolument déterminant pour atteindre les ODD."

L'objectif de l'initiative DGI est d'améliorer l'alignement des investissements sur les ODD grâce à l'utilisation d'un mappage numérique de bout en bout, et s'appuie sur les travaux déjà réalisés par Refinitiv au côté de BRI Connect sur le mappage de projets d'infrastructures mondiales.

"Les investissements en infrastructure apparaissent comme un priorité cruciale pour le secteur public", déclare Craig. "Mais la transparence des données reste un obstacle majeur à la croissance dans le financement du secteur public. Le fait de travailler avec le G20 et d'autres entités multilatérales et publiques dans le but de déployer des politiques axées sur la stimulation des investissements dans le secteur privé est donc fondamental pour combler le fossé dans le financement d'infrastructure."

Le monde est confronté à un manque d'investissements d'infrastructure, avec une affectation de capitaux située à des niveaux nettement inférieurs à ceux requis. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estime que pour atteindre les ODD, environ 6,3 trillons de dollars d'investissements annuels sont immédiatement nécessaires, et environ 6,9 trillons de dollars pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris.

Pour activer les investissements privés, le secteur a besoin de données standardisées, éprouvées et transparentes couvrant de multiples cas d'utilisation, aux degrés de granularité (et d'agrégation) requis pour évaluer la performance, les retours et les risques. Refinitiv peut jouer un rôle clef dans l'identification et la création d'un tel potentiel.

Dr Simon Zadek, responsable du Projet Catalyst au Programme des Nations unies pour le développement et conseiller spécialisé auprès du Groupe de travail, déclare: "Il est possible de tirer parti de la numérisation pour soutenir le financement des ODD. Le partenariat entre le Groupe de travail et Refinitiv montre déjà comment la fintech peut orienter les investissements vers des entreprises alignées sur les ODD, et fournit une gouvernance numérique des investissements d'infrastructure à l'échelle mondiale."

La seconde initiative de développement durable annoncée porte sur l'outil de surveillance pour un leadership durable ("SLM"). La SLM mesure et informe sur le leadership de développement durable selon un large éventail de critères financiers, environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La SLM a été développée en partenariat avec le Forum économique mondial ("FEM"), un partenaire du Groupe de travail, pour être utilisée comme ensemble de mesures disposant de capacités pratiques comparatives alimentées par des données ESG et financières éprouvées.

La SLM permet aux entreprises d'analyser la trajectoire de leurs données par rapport à celles des autres sur plus de 400 mesures ESG. Les sociétés peuvent également recevoir des mises à jour rapides, avec des données ESG mises à jour chaque semaine et des modèles d'analyse financière mis à jour quotidiennement. L'outil permet également aux utilisateurs d'évaluer des classements détaillés d'entreprise, avec la possibilité de filtrer les résultats par industrie, pays et capitalisation boursière. Ils peuvent aussi visionner une mappemonde illustrant la distribution géographique des entreprises choisies pour être évaluées par des pairs, tout en accédant à un univers de plus de 7 000 avec des données ESG.

Debra Walton, responsable des revenus chez Refinitiv, déclare: "Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le FEM et nos partenaires pour développer et fournir ce point de référence à une audience plus large. Je suis ravie que nous pouvons à présent partager ce solide ensemble de données et cet outil de mesure avec nos clients pour qu'ils puissent visualiser les tendances de critères ESG spécifiques, et prendre des décisions cruciales aussi bien pour le court terme que le long terme. La SLM reflète l'engagement de Refinitiv à fournir à ses clients des données spécialisées et des outils analytiques, qui procurent non seulement des informations exploitables mais permettent également de prendre des actions tangibles."

Maha Eltobgy, responsable des investisseurs et des infrastructures et membre du comité exécutif du Forum économique mondial, déclare: "La SLM est un outil complet puisant des informations dans de multiples sources publiques pour fournir aux leaders quelques 400 points de données sur le développement durable, la gouvernance, la citoyenneté, et la performance financière à long terme. Par cet effort, nous remplaçons une simple croyance dans la responsabilité d'entreprise par la compréhension de l'impact des entreprises en s'appuyant sur des données probantes."

Refinitiv fournit au secteur financier des données ESG et des solutions depuis plus de 15 ans, et offre une des bases de données ESG les plus riches du secteur. Il s'agit d'une ressource entièrement transparente recevant la confiance des investisseurs et des dirigeants pour avoir un impact positif et fournir une analyse exhaustive. En tant que membre du Pacte mondial des Nations unies, Refinitiv fait partie d'une communauté de plus de 9 000 entreprises dans 135 pays qui s'engagent à appliquer des pratiques responsables au centre de leurs activités.

Refinitiv se trouve au cœur d'un écosystème d'acteurs qui changent la donne, pour permettre aux investisseurs de passer à des initiatives et des pratiques de financement durable. Nous appelons cela le leadership de développement durable.

Pour plus d'informations sur BRI Connect, veuillez visiter: https://www.refinitiv.com/en/belt-road-initiative-data-insight

Pour plus de renseignements sur le leadership de développement durable, rendez-vous sur: https://www.refinitiv.com/en/about-us/sustainable-leadership

Pour en savoir plus sur l'outil de surveillance pour un leadership durable de Refinitiv, veuillez visiter: https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/brochures/sustainable-leadership-monitor-brochure.pdf

Pour en savoir plus sur les offres ESG de Refinitiv, veuillez visiter: https://www.refinitiv.com/en/financial-data/company-data/esg-research-data

À propos de Refinitiv

Refinitiv est un des plus grands fournisseurs au monde de données et d'infrastructures pour les marchés financiers. La société est au service de plus de 40 000 institutions, réparties dans plus de 190 pays. Nous fournissons des données et des informations, des plateformes de négociations, et des plateformes ouvertes de données et de technologies connectant une communauté internationale de marchés financiers, pour stimuler la performance en courtage, investissement, gestion patrimoniale, conformité réglementaire, gestion des données boursières, risques d'entreprise et lutte contre la criminalité financière. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter: www.Refinitiv.com.

