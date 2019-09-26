HGC通过CloudBlue加速数字化转型之旅

加州欧文--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--英迈国际(Ingram Micro)旗下业务分支CloudBlue今天宣布，拥有广泛的本地及国际网络覆盖和基础设施的成熟固网运营商和ICT服务提供商HGC Global Communications Limited (HGC)已选择CloudBlue Commerce Platform为HGC Marketplace提供支持。已有多家具有前瞻性的组织在利用CloudBlue变革性的平台能力，HGC是这家软件创新企业的最新客户之一。

根据协议条款，CloudBlue将成为HGC新的“一站式”在线云市场的支柱。专为HGC客户（包括公司和企业）设计的HGC Marketplace可让客户安全地访问一切即服务(XaaS)多云产品，包括Dropbox for Business、Microsoft Office 365 / Microsoft 365和Symantec Endpoint Protection Cloud产品，未来会有更多行业领先的解决方案加入其中，例如来自DocuSign和Skykick的解决方案。HGC Marketplace于2019年7月推出。

HGC产品与创新执行副总裁Cecilia Wong女士表示：“启动HGC Marketplace是我们数字化转型之旅的重要里程碑之一，我们期待通过这一努力带来更多增长动力。看到新的HGC Marketplace将对客户体验产生积极而持久的影响，以及客户越来越多地采用云服务，我们感到非常振奋。”

作为英迈旗下一项快速发展的业务，CloudBlue是业界领先的云商务和一切即服务(XaaS) 平台。凭借在全球支持和管理逾3,000万企业云订阅，包括当今全球三分之一以上的电信公司，CloudBlue正在经历快速增长，并且是全球200多家顶尖服务供应商的幕后云运营中心。CloudBlue为世界上最具创新性的ISV生态系统提供单一入口点，包括来自微软、Dropbox、DocuSign、IBM、思科、赛门铁克等多家公司的200多个预集成解决方案。

CloudBlue亚太和日本副总裁Lincoln Lincoln表示：“无论企业是准备开始接受数字化转型还是正在进行之中，CloudBlue的商务平台和‘加速器’IT咨询服务已被鉴证可以快速跟踪客户的旅程，使他们能够更快地实现目标和获得更高的投资回报。HGC Marketplace可以简化销售流程，并能让HGC的客户在一个易于访问的云集市中在线购买、使用和管理他们的基于云的技术服务。”

有关CloudBlue变革性能力的更多信息，请联系together@cloudblue.com。

关于CloudBlue

CloudBlue致力于帮助所有类型的服务提供商在“即服务”(as-a-service)经济中构建、扩展和货币化他们的云和数字服务。许多世界最知名的电信公司、技术分销商、托管服务提供商和增值经销商依赖CloudBlue的领先商业平台来自动化、汇总和销售他们自己的云服务以及来自第三方ISV的云服务。CloudBlue为全球200多家最大的服务提供商云市场提供支持，这些市场总计拥有逾百万企业云订阅，年订阅收入超过10亿美元。客户通过CloudBlue可以访问包括200多个ISV解决方案和全球8万多家经销商组成的生态系统。CloudBlue是英迈国际(Ingram Micro)旗下的独立软件部门。更多信息请访问www.cloudblue.com。

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