HGC透過CloudBlue加速數位化轉型之旅

加州歐文--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--英邁國際(Ingram Micro)旗下業務分支CloudBlue今天宣布，擁有廣泛本地和國際網路覆蓋和基礎建設的成熟固網營運商和ICT服務提供者HGC Global Communications Limited (HGC)已選擇CloudBlue Commerce Platform為HGC Marketplace提供支援。已有多家具有前瞻性的組織在利用CloudBlue變革性的平臺能力，HGC是這家軟體創新企業的最新客戶之一。

根據協議條款，CloudBlue將成為HGC新的一站式(one-stop shop)線上雲市場的支柱。專為HGC客戶（包括公司和企業）設計的HGC Marketplace可讓客戶安全地存取一切即服務(XaaS)多雲產品，包括Dropbox for Business、Microsoft Office 365 / Microsoft 365和Symantec Endpoint Protection Cloud產品，未來會有更多產業領先的解決方案加入其中，例如來自DocuSign和Skykick的解決方案。HGC Marketplace於2019年7月推出。

HGC產品與創新執行副總裁Cecilia Wong女士表示：「啟動HGC Marketplace是我們數位化轉型之旅的重要里程碑之一，我們期待透過這一努力帶來更多成長動力。看到新的HGC Marketplace將對客戶體驗產生積極而持久的影響，以及客戶越來越多地採用雲端服務，我們感到非常振奮。」

作為英邁旗下一項快速發展的業務，CloudBlue是業界領先的雲端商務和一切即服務(XaaS) 平臺。憑藉在全球支援和管理逾3,000萬企業雲訂閱，包括當今全球三分之一以上的電信公司，CloudBlue正在經歷快速成長，並且是全球200多家頂尖服務供應商的幕後雲端營運中心。CloudBlue為世界上最具創新性的ISV生態系統提供單一入口點，包括來自微軟、Dropbox、DocuSign、IBM、思科、賽門鐵克等多家公司的200多個預先整合的解決方案。

CloudBlue亞太和日本副總裁Lincoln Lincoln表示：「無論企業是準備開始接受數位化轉型還是正在進行之中，CloudBlue的商務平臺和加速服務都被證明可以快速追蹤客戶的旅程，使他們能夠更快地實現目標和獲得更高的投資報酬率。HGC Marketplace可以簡化銷售，並能讓HGC客戶在一個易於存取的市場中線上購買、使用和管理他們的雲端技術服務。」

有關CloudBlue變革性能力的更多資訊，請聯絡together@cloudblue.com。

關於CloudBlue

CloudBlue致力於幫助所有類型的服務提供者在「即服務」(as-a-service)經濟中建構、擴展和貨幣化他們的雲端與數位服務。許多世界最知名的電信公司、技術經銷商、代管服務提供者和加值型經銷商依賴CloudBlue的領先商業平臺來自動化、匯總和銷售他們自己的雲端服務以及來自協力廠商ISV的雲端服務。CloudBlue為全球200多家最大的服務提供者雲端市場提供支援，這些市場總計擁有逾百萬企業雲訂閱，年訂閱收入超過10億美元。客戶透過CloudBlue可以存取包括200多個ISV解決方案和全球8萬多家經銷商組成的生態系統。CloudBlue是英邁國際(Ingram Micro)旗下的獨立軟體部門。更多資訊請造訪www.cloudblue.com。

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