NOVA YORK & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--

Refinitiv celebra a Semana Climática da ONU com nova iniciativa de financiamento digital e monitor de liderança sustentável em uma recepção que hospeda membros da Força-Tarefa do secretário geral da ONU sobre financiamento digital dos objetivos de desenvolvimento sustentável

A Refinitiv anunciou hoje os primeiros frutos de sua parceria estratégica com a Força-Tarefa do secretário geral das Nações Unidas sobre Financiamento Digital dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (a Força-Tarefa) - uma iniciativa de Governança Digital de Infraestrutura (DGI) e o Monitor de Liderança Sustentável (SLM) - em uma recepção que hospeda membros da Força-Tarefa da ONU, realizada nos escritórios da Times Square na Refinitiv.

David Craig, CEO da Refinitiv, disse: “No começo deste ano, fizemos várias promessas de apoio aos ODS. Acreditamos que o setor privado tem um papel fundamental para desempenhar na conquista dos ODS, e temos a honra de ser um parceiro estratégico da Força-Tarefa para aproveitar o poder dos dados para obter insights e impulsionar a tomada de decisão informada. Fornecer aos investidores acesso à informações holísticas e confiáveis sobre a infraestrutura global - incluindo macroeconomia, projetos, mercados, financiamento e dados de riscos geopolíticos e operacionais - é absolutamente essencial para alcançar os ODS.”

O objetivo da iniciativa DGI é melhorar o alinhamento dos investimentos com os ODS por intermédio do uso de mapeamento digital de ponta a ponta e se baseia no trabalho que a Refinitiv realizou com o BRI Connect no mapeamento de projetos globais de infraestrutura.

"O investimento em infraestrutura está emergindo como um foco político crítico para o setor público," acrescentou Craig. “Mas a transparência dos dados continua sendo um obstáculo fundamental para o crescimento do financiamento do setor privado. Trabalhar com o G20 e outras entidades multilaterais e públicas na busca de políticas focadas no aumento do investimento do setor privado é, portanto, fundamental para suprir a lacuna de financiamento de infraestrutura.”

O mundo enfrenta uma lacuna de investimento em infraestrutura, com alocação de capital em níveis significativamente inferiores ao necessário. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estima que o cumprimento dos ODS exigirá imediatamente $ 6,3T em investimento anual imediatamente, aumentando para ~ $ 6,9T para atender às metas do Acordo de Paris.

Para ativar o investimento privado, o setor precisa de dados padronizados, confiáveis e transparentes que atendam vários casos de uso, nos graus de granularidade (e agregação) necessários para avaliar o desempenho, os retornos e os riscos. A Refinitiv pode desempenhar um papel fundamental no enquadramento e no fornecimento desse potencial.

O Dr. Simon Zadek, diretor do Project Catalyst no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e consultor especialista da Força-Tarefa, comentou: “A digitalização pode ser aproveitada para apoiar o financiamento dos ODS. A parceria da Força-Tarefa com a Refinitiv já está mostrando como a Fintech pode direcionar o investimento para empresas alinhadas com os ODS e fornecer governança digital do investimento em infraestrutura globalmente.”

A segunda iniciativa de sustentabilidade anunciada é o Monitor de Liderança Sustentável (“SLM”). O SLM mede e relata a liderança em sustentabilidade em uma ampla gama de critérios financeiros, ambientais, sociais e de governança (ESG). O SLM foi desenvolvido em parceria com o Fórum Econômico Mundial (“WEF”), um parceiro da Força-Tarefa, para usar como uma estrutura de medição com recursos práticos de benchmarking alimentados por ESG e dados financeiros líderes do setor.

O SLM permite que as empresas analisem a trajetória de seus dados versus a de seus pares em mais de 400 medidas ESG. As empresas também podem receber atualizações oportunas com dados ESG atualizados semanalmente e modelos analíticos financeiros atualizados diariamente. A ferramenta também permite que os usuários avaliem as classificações detalhadas da empresa, com a capacidade de filtrar os resultados por setor, país e capitalização de mercado. Eles também podem visualizar o mapa-múndi que ilustra a distribuição geográfica das empresas escolhidas para serem avaliadas por pares, enquanto acessam um universo de mais de 7.000 empresas com dados ESG.

Debra Walton, diretora de receita da Refinitiv, disse: “Trabalhamos em estreita colaboração com o WEF e nossos parceiros para desenvolver e trazer esse benchmark tão necessário para um público mais amplo. Estou entusiasmada por poder compartilhar esse robusto conjunto de dados e ferramenta de medição com nossos clientes, para que eles possam visualizar tendências em critérios ESG específicos em relação a seus pares, e informar decisões críticas de natureza de curto e longo prazo. O SLM reflete o compromisso da Refinitiv de habilitar nossos clientes com ferramentas especializadas de análise e dados que não apenas fornecem informações, mas também permitem ações mensuráveis."

Maha Eltobgy, chefa de Investidores e Infraestrutura, membro do Comitê Executivo do Fórum Econômico Mundial, disse: “O SLM é uma ferramenta abrangente que extrai informações de várias fontes públicas para fornecer aos líderes 400 pontos de dados sobre sustentabilidade, governança, cidadania e desempenho financeiro de longo prazo. Com esse esforço, estamos substituindo a crença simples nos negócios responsáveis por insights sobre o impacto nos negócios impulsionado por dados concretos.”

A Refinitiv tem atendido o setor financeiro com dados ESG e soluções por mais de 15 anos, e oferece um dos bancos de dados ESG mais ricos do setor - um recurso totalmente transparente em que os investidores e as empresas confiam para gerar um impacto positivo e fornecer análises abrangentes. Como membros do Pacto Global da ONU, a Refinitiv faz parte de uma comunidade de mais de 9.000 empresas em 135 países comprometidas em operar com práticas comerciais responsáveis em seu núcleo.

A Refinitiv está no coração de um ecossistema de criadores de mudanças, capacitando os investidores a mudarem para iniciativas e práticas financeiras sustentáveis. Chamamos isso de liderança sustentável.

Para saber mais sobre o BRI Connect, visite: https://www.refinitiv.com/en/belt-road-initiative-data-insight

Para saber mais sobre Liderança Sustentável, visite: https://www.refinitiv.com/en/about-us/sustainable-leadership

Para saber mais sobre o Monitor de Liderança em Sustentabilidade da Refinitiv, visite: https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/brochures/sustainable-leadership-monitor-brochure.pdf

Para saber mais sobre as ofertas da Refinitiv ESG, visite: https://www.refinitiv.com/en/financial-data/company-data/esg-research-data

Sobre a Refinitiv

A Refinitiv é uma das maiores fornecedoras mundiais de dados e infraestrutura do mercado financeiro, atendendo a mais de 40.000 instituições em mais de 190 países. Ela fornece dados e insights líderes, plataformas de negociação e plataformas abertas de dados e tecnologia que conectam uma próspera comunidade de mercados financeiros globais - impulsionando o desempenho em negociação, investimento, gerenciamento de patrimônio, conformidade regulatória, gerenciamento de dados de mercado, risco empresarial e combate a crimes financeiros. Para mais informações visite: www.Refinitiv.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.