Diode Ventures和Alma Global Infrastructure合作，為全球能源專案提供資金和開發服務

堪薩斯州歐弗蘭公園市和紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Black & Veatch公司旗下的Diode Ventures宣佈與Alma Global Infrastructure合作執行一項投資策略，該策略聚焦於能源和基礎設施專案，主要透過投資位於經濟合作暨發展組織(OECD)國家的資產來產生富有吸引力的風險調整回報。此項合作夥伴關係的初步計畫是支持再生和清潔能源專案總計2億美元的多項投資。

Diode Ventures總裁Brad Hardin表示：「永續能源和基礎設施對於機構投資人而言仍是可提供強勁回報和卓越風險管理機會的最受歡迎投資類別。我們很高興不僅利用了與臺灣合作夥伴永鑫能源(New Green Power)的牢固關係，它為我們帶來了這個機會並提供日本當地的收購支援，還與Alma Global Infrastructure建立了合作關係，以擴大我們可以開發和上線的資產組合。」

這項合作夥伴關係的種子專案是一項近50 MW已經準備就緒的公用事業規模太陽能專案（簡稱「專案」），此專案將按照20年電力收購制度架構為日本南部電網提供綠色能源。此專案是Diode和Alma Global Infrastructure計畫對能源資產進行的一系列投資中的第一項專案。

Alma Global Infrastructure總裁Frederic Brassard表示：「機構投資人非常重視的基礎設施投資機會是來自信譽良好的交易對手以程序化方式交付核心基本服務資產所提供的穩定長期現金流。這正是Alma Global Infrastructure與能源領域的Diode等全球基礎設施領袖合作並為機構投資人提供的服務。我們很榮幸能仰賴世界一流的中型機構投資人的支援，支持Diode在OECD國家的能源專案開發活動。」

Alma Global Infrastructure財務長Bill Nguyen表示：「我們對於與Diode的合作夥伴關係以及由此帶來的一系列獨特投資機會感到非常興奮。我們非常幸運能有機會與Diode團隊和其他主要夥伴在這個機會上進行合作，我們期待未來繼續開發、投資並管理其他類似專案。」

這一合作夥伴關係尋求與信譽良好的實體共同投資由長期合約或受費率管制的基礎設施資產組成的多元化投資組合。投資小型、中型和大型基礎設施專案將促成投資組合多元化。在再生能源和其他低碳能源的需求持續成長的推動下，Diode和Alma Global Infrastructure還在鼓勵向低碳經濟過渡的市場努力確認和開發資產組合。Diode利用其母公司Black & Veatch的全球經驗和關係，協助在OECD國家確認和開發能源專案投資機會。

關於Diode Ventures

Diode Ventures是商業、工業和科技部門的全方位服務、統包型資產開發商。我們與合作夥伴一起為客戶的能源、資料中心或其他專業基礎設施資產提供融資、選址、工程總承包(EPC)、調試和運維服務。Diode Ventures是Black & Veatch的全資子公司，業務遍及全球超過100個國家。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.diodeventures.com。

關於Alma Global Infrastructure

Alma Global Infrastructure是獨立的基礎設施投資經理，負責架構、建立和管理私募股權投資平臺，為OECD國家首屈一指的基礎設施開發商的再生能源、通訊、交通運輸和社會基礎設施專案提供支援。Alma Global Infrastructure利用與Montrusco Bolton Investments Inc. (MBI)的策略性合作夥伴關係。MBI是一家私營的加拿大投資管理公司，為加拿大和外國的機構客戶提供服務。MBI成立於1946年，總部設在蒙特婁，在多倫多和卡加利設有辦事處，是Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE: AMG)成員。Affiliated Managers Group, Inc.是全球資產管理公司，在全球首屈一指的精品投資管理公司有股權投資。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.montruscobolton.com/solution/infrastructure/。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。