Diode Ventures和Alma Global Infrastructure合作，为全球能源项目提供资金和开发服务

堪萨斯州欧弗兰帕克和纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Black & Veatch公司旗下的Diode Ventures宣布与Alma Global Infrastructure合作执行一项投资策略，该策略侧重于能源和基础设施项目，主要通过投资位于经合组织国家的资产来产生富有吸引力的风险调整回报。此项合作伙伴关系的初步计划是支持针对可再生和清洁能源项目的2亿美元投资管道。

Diode Ventures总裁Brad Hardin表示：“可持续能源和基础设施对于机构投资者而言仍是可提供强劲回报和卓越风险管理机会的最受欢迎投资类别。我们很高兴不仅利用了与台湾合作伙伴永鑫能源(New Green Power)的牢固关系，它为我们带来了这个机会并提供日本当地的收购支持，还与Alma Global Infrastructure建立了合作关系，以扩大我们可以开发和上线的资产组合。”

这项合作伙伴关系的种子项目是一个近50兆瓦已经准备就绪的公用事业规模太阳能项目（简称“项目”），此项目将按照20年上网电价框架为日本南部电网提供绿色能源。此项目是Diode和Alma Global Infrastructure计划对能源资产进行的一系列投资中的第一个项目。

Alma Global Infrastructure总裁Frederic Brassard表示：“机构投资者非常重视的基础设施投资机会是来自信誉良好的交易对手以程序化方式交付核心基本服务资产所提供的稳定长期现金流。这正是Alma Global Infrastructure与能源领域的Diode等全球基础设施领袖合作并向机构投资者提供的服务。我们很荣幸能依靠世界一流的中端市场机构投资者支持，为Diode在经合组织国家的能源项目开发活动提供支持。”

Alma Global Infrastructure首席财务官Bill Nguyen表示：“我们对与Diode的合作伙伴关系以及由此带来的一系列独特投资机会感到非常兴奋。我们非常幸运能有机会与Diode团队和其他主要伙伴在这个机会上进行合作，我们期待未来继续开发、投资并管理其他类似项目。”

这一合作伙伴关系寻求与信誉良好的实体共同投资由长期合同或受费率监管的基础设施资产组成的多元化投资组合。通过投资小型、中型和大型基础设施项目实现投资组合多元化。在可再生能源和其他低碳能源形势持续增长的推动下，Diode和Alma Global Infrastructure还在鼓励向低碳经济过渡的市场努力确定和开发资产组合。Diode利用其母公司Black & Veatch的全球经验和关系，帮助在经合组织国家确定和开发能源项目投资机会。

关于Diode Ventures

Diode Ventures是商业、工业和技术部门的一家全套服务、统包型资产开发商。通过我们的合作伙伴，我们为客户的能源、数据中心或其他专业基础设施支持提供融资、选址、工程总承包(EPC)、调试和运维服务。Diode Ventures是Black & Veatch的全资子公司，业务覆盖全球超过100个国家。如需了解更多信息，请访问www.diodeventures.com。

关于Alma Global Infrastructure

Alma Global Infrastructure是一家独立的基础设施投资经理，负责架构、建立和管理私募股权投资平台，为经合组织国家领先的基础设施开发商的可再生能源、通信、交通运输和社会基础设施项目管道提供支持。Alma Global Infrastructure利用与Montrusco Bolton Investments Inc. (MBI)的战略合作伙伴关系。MBI是一家私营的加拿大投资管理公司，为加拿大和外国的机构客户提供服务。MBI成立于1946年，总部设在蒙特利尔，在多伦多和卡尔加里设有办事处，是Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE: AMG)成员。Affiliated Managers Group, Inc.是一家全球资产管理公司，在全球领先的精品投资管理公司进行股权投资。如需了解更多信息，请访问http://www.montruscobolton.com/solution/infrastructure/。

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