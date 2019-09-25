东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--株式会社大仓饭店(Hotel Okura Co., Ltd.)子公司大仓日航酒店管理公司(Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd.)今天与中国领先的在线旅行社之一携程国际有限公司(Ctrip International Travel Ltd.)签署战略伙伴关系协议。

根据协议，大仓日航酒店集团(Okura Nikko Hotels)将于携程平台的品牌酒店旗舰店板块开设其专门页面。大仓日航酒店集团将通过旗舰店提供各种服务和礼遇，包括大仓日航酒店集团One Harmony忠诚度计划的特别优惠。在日本经营酒店的集团公司中，大仓日航酒店集团是首个与携程建立战略伙伴关系的公司。

大仓日航酒店管理公司在日本和全球其他国家经营超过73家酒店。公司旗下的15家新酒店包括今年9月中旬刚开业的大仓东京酒店(The Okura Tokyo)新店。大仓东京酒店是大仓酒店集团的旗舰豪华酒店。它将再次以著名的日式酒店服务欢迎来自世界各地的游客。在中国，集团主要在北京、上海和广州等城市经营13家酒店。

大仓日航酒店管理公司常务执行董事池田正人评价道：“我们很荣幸与中国领先的旅游行业公司携程签署战略伙伴关系协议。我们相信这项伙伴关系将有助于提升我们酒店在中国消费者中的知名度，使其了解我们对日式酒店风格的重视，帮助我们发展成为深受中国消费者喜爱的酒店集团。”

关于携程国际有限公司

携程国际有限公司是一家领先的在线旅游和相关服务提供商，包括酒店预订、交通票务、团体旅游和目的地服务、商旅管理和其他旅行相关服务。携程整合全面的旅行资讯，并通过由移动应用、互联网网站和24小时免费电话客服中心组成的先进交易和服务平台提供服务，为商务和休闲旅行者提供有价格竞争力的知情预订服务。公司旗下的旅游品牌主要包括：携程，中国领先的在线旅游及相关服务提供商；去哪儿，中国领先的在线旅行社；Trip.com，面向全球消费者的在线旅行社；天巡(Skyscanner)，领先的全球旅行搜索网站。自1999年成立以来，携程经历了显著的增长，现已成长为全球最大的旅行服务提供商之一。

关于株式会社大仓饭店和大仓日航酒店管理公司

株式会社大仓饭店创立于1958年，其旗舰店东京大仓酒店( (Hotel Okura Tokyo)于1962年开业，定位为一流高端酒店，通过将传统日本风格与最佳住宿、美食和服务完美融合，迅速成为全球知名酒店。酒店于2015年8月暂时歇业，经过四年修整，近期更名为大仓东京酒店(The Okura Tokyo)并重新营业。大仓饭店在酒店业拥有丰富的专长，包括资产所有权和酒店开发，以及通过子公司和其他集团公司进行酒店管理、餐饮业务和连锁经营等。品牌以“最佳住宿、美食和服务”的理念将旗下酒店团结在一起，以确保所有客人都能享受大仓酒店融合日式细致周到和西式功能齐备的特色盛情款待。其子公司大仓日航酒店管理公司(Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd.)旗下拥有73家酒店（48家在日本，25家在海外），截至2019年9月25日，旗下三个酒店集团：大仓酒店与度假村集团(Okura Hotels & Resorts)、日航酒店国际连锁(Nikko Hotels International)和日航都市酒店 (Hotel JAL City)共有22,877间客房。

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