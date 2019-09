Theradiag annonce des résultats en amélioration pour le 1er semestre 2019

CROISSY-BEAUBOURG, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

THERADIAG (Paris:ALTER) (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic présente aujourd’hui ses résultats semestriels consolidés clos au 30 juin 2019 et arrêtés par le Conseil d’administration du 20 septembre 2019.

Résultats semestriels 2019

En milliers d’euros S1 2019 S1 2018 % var. Chiffre d’affaires 4 978 4 565 +9% Dont CA in house 3 350 3 279 +2% Dont CA distribution 1 628 1 286 +27% Résultat d’exploitation -150 -196 +24% Résultat financier -31 -30 -3% Résultat courant avant impôt -181 -226 +20% Résultat net hors exceptionnel 28 -104 -126% Résultat exceptionnel 612 16 n/a Résultat net 640 -89 n/a

Notes : Comptes consolidés intégrant les comptes de Prestizia, fililale à 100% de Theradiag

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, commente : « L’activité et les résultats du 1er semestre de Theradiag sont conformes à nos attentes, mais à ce stade de l’année, nous restons vigilants, car cet exercice 2019 est un exercice de redressement mais aussi d’investissement. Nous avons une priorité de retour à la profitabilité qui est claire, et dans ce cadre, Theradiag se concentre sur ses potentiels de croissance, l’ajustement de ses mix produits et l’internationalisation de ses solutions, en particulier dans le Théranostic, avec nos kits LISA TRACKER® en routine. Nous sommes satisfaits de constater que là où les ‘business models’ sont en place, les résultats sont tangibles et la croissance forte. »

« Sur cette période nous bénéficions d’un résultat exceptionnel lié à des ventes non récurrentes. Cet élément, allié à la mise en place de partenariats stratégiques prometteurs, va permettre à Theradiag d’investir pour accélérer la dynamique de croissance sur ses marchés prioritaires stratégiques, notamment aux Etats-Unis, en préservant la rentabilité opérationnelle et en l’améliorant à moyen terme. C’est un temps pivot et important pour l’entreprise et nous y apportons une attention très particulière. » a ajouté Pierre Morgon, président du Conseil d’Administration.

Bonne dynamique du chiffre d’affaires Théranostic porté par l’activité LISA TRACKER®

Le chiffre d’affaires de Théradiag est en progression de 9% au 30 juin 2019, à 5,0 millions d’euros contre 4,6 millions au 1er semestre 2018.

L’activité Théranostic se porte bien et enregistre une croissance de +12%, portée majoritairement par les kits LISA TRACKER® en routine, dont les ventes ont dépassé les 2,0 millions d’euros au 1er semestre 2019 (vs. 1,8 million au 30 juin 2018). Les ventes en France sur ce segment sont en forte croissance.

Les ventes réalisées par les canaux de distribution sont en nette hausse de +27%, comparé à la même période l’année dernière, en lien avec la stratégie de distribution déployée et les partenariats signés.

Le partenariat signé avec IDS au cours du 1er semestre, concernant la R&D et la distribution exclusive des Kits TRACKER® dans 33 nouveaux pays (dont l’Allemagne, l’Amérique Latine et le Moyen Orient) est bien engagé et se déploie conformément au plan défini. Le développement de l’automate de dernière génération progresse de manière satisfaisante et permettra d’accélérer l’automatisation des diagnostics pour une meilleure flexibilité d’utilisation. Concernant la commercialisation de la gamme innovante TRACKER®, les formations ont commencé sur certains territoires prioritaires, et se déroulent comme anticipé. Le transfert de nos activités aux Etats-Unis avec notre nouveau partenaire HalioDX est en bonne voie.

L’activité Diagnostic In Vitro (IVD) affiche quant à elle une croissance de chiffre d’affaires de +7% pour atteindre 2,9 millions d’euros à fin juin 2019, incluant des ventes importantes non récurrentes d’instrumentation. Ce segment d’activité historique continue de bénéficier d’une expertise innovante reconnue auprès des laboratoires mais ne présente pas autant de potentiel que le Théranostic. La stratégie concernant ces solutions complètes en immunologie est de continuer de s’adresser à des spécialités de niche, comme la génétique ou la fertilité masculine, et d’accompagner les contrôles de qualité interne et externe. Ceci ne nécessite pas plan d’investissement engageant.

Coûts opérationnels sous contrôle et amélioration du résultat d’exploitation et du résultat net

La société continue d’être vigilante dans la gestion de ses coûts opérationnels suite aux efforts importants opérés au cours des 18 derniers mois. L’organisation a gagné en efficience, et l’activité est en croissance tandis que les charges de personnel restent stables.

La perte d’exploitation se réduit de 24% à -150 k€, du fait de l’amélioration de l’activité et de la gestion prudente des coûts opérationnels et en dépit des investissements importants consacrés à la R&D.

Le résultat courant avant impôt s’établit à -181 k€ contre -226 k€ au 1er semestre 2018, soit une amélioration de 20%.

Comme précédemment indiqué, le résultat exceptionnel est lié à des ventes importantes d’instrumentation non récurrentes.

Le résultat net, hors exceptionnel est à l’équilibre sur cette période, avec 28 k€ contre une perte de -104 k€ pour le 1er semestre 2018.

Le résultat net total, en lien avec les éléments exceptionnels de la période s’élève à 640 k€ au 1er semestre 2019 contre une perte nette de 89 k€ au 30 juin 2018.

Niveau de trésorerie

Au 30 juin 2019, la trésorerie nette disponible de Theradiag s’établit à 3,2 M€, contre 3,4 M€ au 31 décembre 2018, et 3,7 M€ au 30 juin 2018. La société continue de suivre avec attention le niveau de consommation de trésorerie et estime ce niveau suffisant pour les investissements à venir.

L’investissement en R&D reste primordial pour la stratégie de développement dans le secteur d’activité de Theradiag. Ceci doit se poursuivre, aussi, les éléments exceptionnels de cette période et la trésorerie résultante seront utilisés afin d’investir pour l’avenir et accélérer la commercialisation des solutions en Théranostic sur les territoires internationaux prioritaires, en particulier les Etats-Unis.

Rappel des principaux évènements du 1er semestre 2019

Signature d’un accord de développement et de distribution avec d’Immunodiagnostic Systems (IDS)

En avril 2019, Theradiag a signé un avec IDS, fabricant spécialisé dans les kits de tests diagnostiques et d’instruments pour le marché clinique. Cet accord permet la commercialisation par IDS des kits TRACKER® dans 33 pays dont l’Allemagne et l’Amérique Latine et l’accès de Theradiag à l’automate de dernière génération IDS-i10® rebaptisé iTrack10 TM.

Fabriquée par IDS pour Theradiag, cet automate de dernière génération sera le premier à pouvoir recevoir la gamme de produits de monitoring des biothérapies. La plateforme technologique innovante en Chimiluminescence, solution à la fois entièrement automatisée et à chargement continu, permet du tube à tube (random access) et est connectable aux chaînes analytiques robotisées des plateaux techniques.

Signature d’un accord avec Halio DX

Afin de renforcer la commercialisation de sa gamme de tests de monitoring des biothérapies aux Etats-Unis, Theradiag a signé un nouveau contrat avec HalioDx en mai 2019.

Cet accord prévoit que la société Halio DX prendra en charge la chaine logistique de réception des échantillons, de réalisation des tests et de facturation pour le compte de Theradiag.

Les efforts promotionnels seront pilotés par Theradiag et permettront de contrôler mieux et plus activement son développement sur le marché américain, favorisant une approche directe des institutions hospitalières, des autorités de santé américaines, des sociétés pharmaceutiques, des leaders d’opinion et des sociétés savantes ainsi que des associations de patients.

Afin de répondre spécifiquement aux besoins du marché américain et de renforcer la marque Theradiag aux Etats-Unis, la gamme de tests de Theradiag a été rebaptisé OptimAbsTM by Theradiag.

Fin du différent judiciaire avec HOB Biotech

Une entente de règlement a été signée entre Theradiag et Hob Biotech en avril 2019 en contrepartie de la renonciation par Theradiag à l'action contentieuse. Cet accord prévoit que HOB Biotech verse à Theradiag, à titre de règlement final de tout montant qui pourrait être réclamé, un montant global de six cent cinquante mille euros (650 k€), incluant le rachat des instruments que Theradiag avait acheté à HOB Biotech. Ce montant a été payé par HOB Biotech immédiatement après la signature du protocole transactionnel et Theradiag a retiré son action à Singapour. En conséquence, Theradiag et HOB Biotech ne sont définitivement plus liées par les obligations de leurs accords de 2015.

Evènements postérieurs à la clôture

Augmentation de capital

Une augmentation de capital, d’un montant nominal de 5 723,90 euros par émission de 3 367 actions nouvelles, résultant de 23 569 BSAR a été constatée lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 20 septembre. Le Capital social a ainsi été porté de 14 760 233 euros à 14 765 956,90 euros.

Changement d’administrateur

Theradiag annonce que Monsieur John Li, administrateur depuis 2017, a démissionné de son mandat d’administrateur en date du 17 septembre 2019, avec effet au 19 septembre 2019. Lors de sa réunion en date du 20 septembre 2019, le Conseil d’administration a coopté, en remplacement, Monsieur Geija Ouyang pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’en 2020, à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019. Monsieur Ouyang est diplômé de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées et de l’Imperial College à Londres. Il dispose d’une solide expérience en banque et finance, en particulier en matière de fusions-acquisitions.

Prochain communiqué financier

Chiffre d’affaires annuel 2019, le 4 février 2020, après clôture du marché

Prochains congrès auxquels Theradiag participera en 2019 :

- 25-27 septembre : 24èmes Journées de la Fédération Française d’Etude de la Reproduction, Paris

- 27-28 septembre : 8èmes Journées MICI OUEST, Nantes

- 28 septembre à Lille, 16 Novembre à Lyon et 23 novembre à Nancy : Salon AFA des maladies de Crohn & RCH

- 19-23 octobre : UEG Week, Barcelone

- 12-14 novembre : SFI (Société française d’Immunologie), Nantes

- 15 novembre : 3ème journée de la Fédération d’Immunologie, Nantes

- 18-21 novembre : MEDICA, Dusseldorf

- 6-7 décembre : GETAID, Paris

- 8-10 décembre : CFR (Congres Français de Rhumatologie), Paris

- 12-14 décembre : AIBD, Orlando US

Le 3 Octobre 2019, la société Theradiag sera présente à Investir Day, journée dédiée aux actionnaires et investisseurs individuels, au Carrousel du Louvre, 99 Rue de Rivoli, 75001 Paris.

Présentation de la société à 13h45.

A propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne‑la-Vallée et compte plus de 60 collaborateurs.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com