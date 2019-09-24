Elliptic Labs的AI虚拟智能传感器为全新小米 MIX Alpha提供技术支持

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--Elliptic Labs的INNERBEAUTY®AI虚拟接近传感器为新发布的小米MIX Alpha的一体式环绕屏设计提供了支持，使这家全球第四大智能手机制造商能够为消费者提供可弯曲360度的环绕式显示屏，从而获得最大的屏幕占比。Elliptic Labs先前宣布了合作协议的签署，现在更多细节正被陆续披露。

INNER BEAUTY于2016年首次问世，并以其新颖的接近感测方法立即革新了智能手机的设计。用户在通话过程中，智能手机需要接近检测来禁用触摸功能并在用户将设备放在耳朵旁时关闭屏幕。 Elliptic Labs的技术用虚拟传感器取代了传统的硬件接近传感器，从而释放了空间并实现了更大的屏占比和更清洁的设计。 小米MIX Alpha是第一款充分利用INNER BEAUTY下一代虚拟接近传感器的智能手机，其突破性的创新技术使超声波可以穿透玻璃，从而使Alpha在手机的正面和背面均具有屏幕。

“只有通过Elliptic Labs的AI虚拟接近传感器，才能实现这种创新的弯曲设计，” Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen说， “随着全球对更简洁、更大尺寸的显示屏的需求不断增长，Elliptic Labs的先进技术使OEM厂商可以使用成本更低然而更环保、更高性能的软件在竞争激烈的行业中突破界限，同时还能为消费者提供他们所需求的复杂功能和全屏设计。”

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Elliptic Labs是智能手机，物联网和汽车行业AI虚拟传感器的先驱，使用机器学习和/或传感器融合技术将产品与现有设备传感器中的超声数据相结合来转换产品，从而生产出更智能、更环保、更安全、更直观的设备。 这使Elliptic Labs消除了对红外、雷达和飞行时间硬件传感器的需求，从而节省了OEM组件成本并释放了设计空间。 AI Virtual Smart Sensor Platform™提供精确的存在感，并实现无触摸手势控制。 Elliptic Labs是一家私有公司，总部位于挪威，在美国，韩国，日本和中国设有办事处。 欲了解更多信息，请访问我们的网站：www.ellipticlabs.com。

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标。 AI虚拟智能传感器平台是Elliptic Labs的商标。 所有其他商标或服务市场是其各自组织的责任。