L’Hôpital Shriners pour enfants® ─ Canada fier partenaire des Journées de la culture en 2019 !

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre des Journées de la culture, l'Hôpital Shriners pour enfants® ─ Canada propose à tous - patients, familles et grand public – une activité rassembleuse et formidablement créatrice. Du 23 au 29 septembre, chacun pourra contribuer à la fabrication d’une immense courtepointe faite de cartes postales. Cette activité se fait en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal qui offrira un soutien logistique.

Le thème 2019 des Journées de la culture « Tisser des liens, bâtir des ponts », répond parfaitement à l’identité de notre hôpital qui a toujours été un lieu de mélange des cultures. Nous soignons des enfants provenant de tous les pays du monde et notre philosophie de soins centrée sur la famille nous incite à considérer l’art et la culture comme des atouts. Qu’il soit visuel, auditif ou multi sensoriel, l’art affecte positivement le moral des patients et favorise la guérison puisqu’il permet de se changer les idées, d’exprimer et d’extérioriser son ressenti face à la maladie.

« Nous utilisons l’art dans nos programmes de recherche car les enfants sont naturellement de bons artistes. Par le biais de l’art, ils comprennent mieux les soins qui leurs sont prodigués et s’impliquent donc davantage dans le processus de guérison. D’ailleurs, quand on parle de bâtir des ponts et de créer des liens avec nos patients et leur famille, sachez que l’art aide également les adultes à mieux comprendre les enfants. Pour les cliniciens, c’est une façon de se rappeler que dans le processus de communication, il n’y a pas que l’outil verbal et ce, d’autant plus quand les sentiments sont difficiles à exprimer ou à partager », explique Argerie Tsimicalis, PhD et chercheuse clinicienne à l’Hôpital Shriners pour enfants ─ Canada.

Du Lundi au vendredi, les patients et leur famille pourront donc créer un morceau de la courtepointe finale en différents lieux de l’hôpital – Espace vie de l’enfance, clinique, salles d’attente, cafétéria, etc. –. Le grand public pourra, quant à lui, s’installer dans l’entrée principale, du 26 septembre au 29 septembre, pour participer à cette œuvre collective qui sera exposée au Musée jusqu’en décembre 2019.

« L’équipe des services sociaux cherche toujours des manières innovantes et efficaces de créer des liens avec les patients et de les accompagner, tout comme leurs familles, dans les moments difficiles. De plus, pour les patients qui ne parlent pas français ou anglais ou qui éprouvent des difficultés à s’exprimer, l’art, en tant que langage universel, nous aide à bâtir un climat de confiance avec nos patients et leurs familles, ce qui permet de bâtir des ponts et d’en arriver à un partenariat de soins entre les professionnels de la santé et les familles. Finalement, participer à ce projet aidera les patients qui seront parmi nous à réduire l’anxiété ou le stress qu’ils ressentent peut-être. Nous sommes très heureux de participer à cette activité », conclut Trudy Wong, chef du département des services sociaux.

Les médias sont donc invités à assister à la progression de cette activité toute la semaine durant mais plus particulièrement le Jeudi 26 septembre puisque familles, patients et employés se retrouveront dans la cafétéria pour fabriquer des cartes postales et continuer à « bâtir des ponts ».

À propos des Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada

Établi à Montréal en 1925, les Hôpitaux Shriners pour enfants ─ Canada est le seul établissement canadien au sein du réseau des hôpitaux Shriners. Hôpital bilingue, il offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux enfants du Canada, des États-Unis et du monde. Les nourrissons, les enfants et les jeunes adultes atteints de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que, la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche ou encore la paralysie cérébrale, bénéficient de l’expertise de nos équipes médicales en matière de traitement et de réadaptation.

Affilié à l’Université McGill, l’hôpital est doté d’un Centre de simulation pédiatrique et d’un Centre d’analyse du mouvement afin de stimuler l’excellence et l’innovation en matière de soins, d’enseignement et de recherche. Les médecins, résidents et les professionnels de la santé profitent de notre installation sur le site Glen pour parfaire leur formation et leur expérience. En plus d’offrir un environnement de soins centrés sur les patients et la famille, l'hôpital est, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites, présent dans les collectivités du Canada. Reconnu comme un établissement promoteur de santé, les Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada aide les enfants à atteindre leur plein potentiel depuis plus de 90 ans.