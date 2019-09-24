東芝基礎設施系統株式會社：關於來自台灣高速鐵路的汰換用車載電氣設備訂單

日本川崎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--本公司經由台灣東芝電子零組件股份有限公司（下稱「東芝台灣公司」），從台灣高速鐵路股份公司獲得了現有30編組列車（360節車廂)的汰換用車載電氣設備等（下稱「車載電氣設備」）的訂單。將從2021年度上半年依次交貨。

台灣高速鐵路於台北～高雄間（345km）最快可以約1個半小時抵達，於2007年1月通車投入運營。這次獲得訂單的是通車時由本公司經由台灣新幹線株式會社(TSC)交貨的360節車廂的汰換用車載電氣設備。往後將於本公司的府中事業所生產製造。

在2000年日本企業聯合獲得的台灣高速鐵路專案的訂單中，本公司負責車載電氣設備、變電系統、運行管理系統、通信系統、維修管理系統等。此外，本公司於2012年5月與川崎重工業株式會社一起獲得了4個編組列車（48節車廂）的訂單，又於2013年7月與三菱重工株式會社一起在連接台北站與南港站的南港延伸專案中獲得了變電系統等訂單，此外，亦於2014年2月單獨獲得了台北～左營間新增三站的廣播、信號控制等系統的訂單。另外，自從台灣高速鐵路通車以來，也與東芝台灣公司共同承攬了本公司所建置的設備及系統的維護服務合約。

這次本公司之所以能夠獲得訂單，全都有賴過往的實績與立基於維修服務的設備與系統的長期穩定性。

在台灣，本公司除了高速鐵路以外，也提供台鐵通勤電車專用的電氣相關設備，實績相當豐富。本公司已將台灣定位為海外鐵路事業的重點市場，為了能夠長期為顧客的運營貢獻所能，今後我們仍將持續投入台灣市場的經營。