Le réseau Visa B2B Connect s’étend à 32 nouveaux pays et est désormais intégré avec Infosys

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa Inc. (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui que son réseau Visa B2B Connect avait doublé sa portée, passant des 30 couloirs commerciaux globaux, du tout début en juin 2019, aux 62 offerts aujourd’hui. L’objectif de l’entreprise est de s’étendre à plus de 100 pays en 2020.

En outre, Infosys, un leader mondial dans le domaine des services et du conseil numériques de nouvelle génération, s’est intégré au réseau Visa B2B Connect pour offrir à la plateforme Visa B2B Connect un nouvel accès à leurs institutions financières participantes dans le monde entier.

Grâce à cette nouvelle connexion, les institutions financières participantes, à l’échelle internationale vont pouvoir tirer parti de la possibilité de traiter rapidement et de manière sécurisée les paiements transfrontaliers des entreprises dans le monde entier, via Visa B2B Connect.1

« Visa B2B Connect est un réseau rapide, sécurisé et plus efficace, conçu spécifiquement pour surmonter les obstacles dans l’espace des paiements transfrontaliers des entreprises », a déclaré Alan Koenigsberg, responsable mondial des nouveaux flux de paiement, au sein de la division Visa Business Solutions. « Nous sommes ravis de pouvoir profiter d’Infosys et d’étendre Visa B2B Connect à de nouvelles zones géographiques, le tout dans le cadre d’un effort conjoint visant à accélérer l’innovation et à accroître les efficacités aussi bien pour les institutions financières que leurs entreprises clientes. »

En plus de la nouvelle collaboration de Visa avec Infosys, les clients participants peuvent également se connecter à Visa B2B Connect par le biais de Bottomline et FIS, les partenaires de hub de Visa, précédemment annoncés.

Les clients participants peuvent désormais se connecter à Visa B2B Connect via le service Universal Aggregator de Bottomline. Les clients communs peuvent tirer parti de la connectivité API moderne de Bottomline, pour accéder facilement à Visa B2B Connect et commencer à effectuer des transactions à partir de leurs connexions Bottomline existantes, le tout en minimisant les ajustements technologiques.

Selon une récente enquête commandée par Visa2, près de six répondants sur dix (59 %) s’attendent à ce que les recettes globales générées par les paiements transfrontaliers augmentent au cours des cinq prochaines années en raison de la plus grande rapidité des paiements. Près du quart des répondants (24 %) s’attendent à ce que les paiements plus rapides entraînent une augmentation des revenus de près de 25 %.

Visa B2B Connect aide à éliminer les frictions et le temps consacré par les entreprises aux paiements transfrontaliers, en facilitant les transactions depuis la banque d’origine directement jusqu’à la banque bénéficiaire. Le réseau accroît considérablement la visibilité au sein du flux de la transaction, offrant aux acheteurs et aux fournisseurs la possibilité de suivre en temps réel ou presque le statut des paiements, depuis la banque d’origine directement jusqu’à la banque de destination.

Visa B2B Connect peut également réduire considérablement le temps nécessaire au règlement des fonds, lequel peut passer de plusieurs semaines à un ou deux jours. Le réseau offre aux institutions financières et à leurs clients une vision claire des frais associés à un paiement, aidant ainsi les sociétés à mieux gérer leurs flux de trésorerie. Pour commencer à effectuer des transactions via Visa B2B Connect, les institutions financières participantes du monde entier peuvent se connecter de deux manières : directement au réseau ou par l’intermédiaire des partenaires de hub de Visa.

La fonctionnalité d’identité numérique unique de Visa B2B Connect tokenise les informations commerciales sensibles d’une organisation, telles que les coordonnées bancaires et les numéros de compte, en leur donnant un identifiant unique pouvant être utilisé pour faciliter les transactions sur le réseau. La fonctionnalité d’identité numérique de Visa B2B Connect transformera ainsi la manière dont les informations sont échangées dans les transactions interentreprises transfrontalières.

« Les capacités différenciées de Visa B2B Connect et notre travail avec les utilisateurs précoces ont été véritablement conçus pour transformer la vitesse, la sécurité et la rentabilité de l’ensemble de l’écosystème », a ajouté M. Koenigsberg.

Rob Eberle, président et chef de la direction de Bottomline, a confié pour sa part : « Nous sommes ravis de nous associer à Visa pour une initiative aussi importante. La puissante combinaison de nos technologies, associée à un engagement et à des investissements soutenus dans l’innovation liée aux paiements B2B transfrontaliers, va permettre aux banques de prospérer et de se développer dans un monde des paiements ouvert et de plus en plus rapide. »

« Infosys se réjouit à l’idée de travailler en partenariat avec Visa pour créer de nouveaux flux de paiement pour Commercial Payments », a confié pour sa part Narayan Sivaram (Nans), vice-président et responsable mondial de la division cartes et paiements, chez Infosys. « Nous sommes convaincus que cet engagement va nous permettre d’atteindre conjointement un grand nombre de banques et de répondre à leurs besoins transfrontaliers. »

Pour en savoir plus sur Visa B2B Connect, retrouvez Visa sur le stand n° K123 au salon Sibos 2019, qui se tiendra du 23 au 26 septembre à Londres. Des informations complémentaires sont disponibles en consultant l’article intitulé « Visa B2B Connect: Cross-Border Payments Reimagined », sur www.visa.com/visab2bconnect, ou en envoyant un courriel à VisaB2BConnect@visa.com.

À propos de Visa Inc.

1 La disponibilité varie d’un pays à l’autre.

2 Enquête commandée par Visa Inc. et menée auprès de banques et d’entreprises dans 20 marchés, en juin 2019, par East & Partners.

