Andersen Global 擴張倫敦業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--隨著Miles Dean、Zoe Wyatt及其團隊加入Andersen Tax LLP英國團隊，Andersen Global將繼續在英國擴張業務。他們的加入進一步增加了倫敦團隊的業務深度，強化了團隊整體與客戶合作以及提供一流無縫服務的能力。Andersen Global透過其成員和合作公司在英國五個地點發展業務。

Miles和Zoe此前任職於Milestone，Miles Dean於2008年創立該公司，Zoe Wyatt於2015年加入成為合夥人。作為Andersen Tax LLP的一部分，這些合夥人將繼續為企業和私人客戶、投資基金和房地產投資者及開發商提供廣泛的國際稅務服務。Milestone於2018年與Andersen Global簽署合作協定，這種合作關係所帶來的積極影響促使Mile、Zoe及其團隊加入Andersen Global成員公司。

Milestone創始合夥人及現在是Andersen Tax LLP合夥人的Miles Dean表示：「對於我們來說非常重要的是確保能夠為客戶提供最佳服務。作為Andersen Global大家庭的一員，我們非常期待繼續提供無縫服務以及世界一流機構的專長。我很重視與全球志同道合的合作夥伴合作的重要性，並且我們此前為合作公司以及現為英國成員公司一部分與Andersen Global合作的經歷，已證明我們共同致力於提供優質服務。」

Andersen Tax LLP辦公室管理合夥人George McCracken表示：「將Miles和Zoe納入成為我們團隊的合夥人是自然的進展，因為我們與他們已經密切合作了兩年多。作為Andersen Tax LLP的一部分，該團隊的互補專長和經驗，在我們將業務擴張到全英國和全球的過程中，將在充滿活力的英國市場為我們更廣大的團隊提供有效幫助。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示： 「Miles、Zoe及其團隊帶來獨特的專長和絕對優於其他人的敬業精神。該團隊表現出我們在Andersen所珍視的一些品質，如透明度、一流服務和管理人職守。隨著我們繼續加強和擴大我們為英國客戶服務的能力，我們將在本地區現有基礎上繼續努力，並展示我們在全球提供無縫服務的承諾。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過149個據點和4,500多名專業人員。

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