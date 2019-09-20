Andersen Global 扩张伦敦业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--随着Miles Dean、Zoe Wyatt及其团队加入Andersen Tax LLP英国团队，Andersen Global将继续在英国进行业务扩张。他们的加入进一步加大了伦敦团队的业务深度，增强了团队整体与客户合作以及提供一流无缝服务的能力。Andersen Global通过其成员和合作公司在英国五个地点开展业务。

Miles和Zoe此前供职于Milestone，其由Miles Dean于2008年创立，Zoe Wyatt于2015年作为合伙人加入。作为Andersen Tax LLP的一部分，这些合伙人将继续为企业和私人客户、投资基金和房地产投资者及开发商提供广泛国际税务服务。Milestone于2018年与Andersen Global签署合作协议，这种合作关系所带来的积极影响促使Mile、Zoe及其团队加入Andersen Global成员公司。

Milestone创始合伙人及Andersen Tax LLP现合伙人Miles Dean表示：“对于我们来说非常重要的是确保我们能够为客户提供最好服务。作为Andersen Global大家庭的一员，我们非常期待继续提供无缝服务以及世界一流机构的专长。我很重视与全球志同道合的合作伙伴合作的重要性，并且我们此前作为合作公司以及现作为英国成员公司一部分与Andersen Global合作的经历，已证明我们共同致力于提供优质服务。”

Andersen Tax LLP办公室管理合伙人George McCracken表示：“将Miles和Zoe作为我们团队的合伙人是一个自然的过程，因为我们与他们已经密切合作了两年多。作为Andersen Tax LLP的一部分，该团队的互补专长和经验，在我们将业务扩展到全英国和全球的过程中，将在充满活力的英国市场为我们更广大的团队提供有效帮助。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Miles、Zoe及其团队带来了独特的专长和绝对优于其他人的敬业精神。该团队表现出我们在Andersen所珍视的一些品质，如透明度、一流服务和管理人职守。随着我们继续增强和扩展我们为英国客户服务的能力，我们将在本地区现有基础上继续努力，并展示我们在全球范围内提供无缝服务的承诺。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过149个分支机构和4,500多名专业人员。

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