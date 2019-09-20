Upfield宣佈與Starling（由Earthworm和空中巴士創立）建立策略性合作夥伴關係，利用衛星資料協助實現其不砍伐森林的承諾

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的植物性產品生產商Upfield今日宣佈與Starling達成合作夥伴關係，以確保後者持續支援Upfield「植物之上更美好未來」的願景，推動原料採購創新，保護全世界寶貴的生態系統，為子孫後代保護我們生活的星球。

為了因應氣候變遷和毀林的破壞性影響，Upfield致力於負責任地採購原料，特別關注棕櫚油、大豆油和紙張，審查合作夥伴以驗證其對Upfield政策的遵從情況，發佈產品成分來源詳細資訊以保持透明度等。Upfield致力於推動產業轉型，確保在其供應鏈中不會發生森林砍伐現象。

今年初，Upfield承諾在2019年12月前，其棕櫚油將100%從經過實際認證的永續資源中獲得，今天可以宣佈這一目標已經達成。Upfield所有直接採購的棕櫚油現在均100%符合RSPO標準。

永續發展主管Sally Smith表示：「這是履行棕櫚油政策承諾的重要一步。確保我們以永續和負責任的方式採購直接購買的原料，特別是在有毀林風險的地方，是Upfield的首要之務。我們還有更多的工作要做。」

Upfield採購獲得物料平衡與析離認證的棕櫚油，並將繼續與供應商和農民合作，提高析離棕櫚油在其產品中的使用比例。

Upfield同樣關注大豆產品的生產，並正努力邁向完全透明，與社區領袖和專業第三者合作。Upfield 95%的大豆油源自美國和加拿大種植的大豆，並符合當地環境法規。其餘5%來自歐洲和巴西，也符合亞馬遜盆地大豆禁植區的規定。

此外，Upfield今天還宣佈與Starling達成合作夥伴關係，將利用其創新的衛星監測技術平臺，進一步支援在其供應鏈中杜絕森林砍伐現象的工作。Starling由空中巴士和Earthworm創建，利用高解析度影像和雷達資料監測土地覆蓋變化。

經由繪製供應鏈中工廠的位置圖，Upfield將能夠看到何處繼續有森林砍伐現象。該系統初期將在印尼試行，Upfield供應鏈中有50%的棕櫚油來自印尼，70%的高風險工廠也位於該國。到2020年，該系統的使用範圍將擴大到涵蓋全球棕櫚油供應鏈。而最終目的是利用這些資訊來確認遵循法規的情況，並協助解決與其供應商有關的毀林風險。

透明度對於確保永續的供應鏈至關重要，Upfield將根據Starling提供的資料和觀察進行監測、驗證與執行。Earthworm基金會執行長Bastien Sachet表示：「只有掌握了有關毀林和供應鏈的資訊，企業才能採取積極行動，解決毀林問題，並證明取得進展。這將最終使消費者和投資人真正得知哪些公司言出必行。」

關於UPFIELD

Upfield以可口的植物性營養產品使人們更健康、更快樂，這些產品對地球更有益。作為一家全球植物性公司，Upfield是植物性塗抹醬的頂尖生產商，擁有60多個品牌，包括標誌性品牌Flora、Rama、Blue Band、Proactive, Becel、I Can’t Believe It’s Not Butter和Country Crock。公司總部位於阿姆斯特丹，產品銷往逾95個國家，在全球擁有17個生產基地和3500多名員工。自1871年成立以來，Upfield一直是塗抹醬領域的權威，擁有無與倫比的經驗、專業技術和靈感。致力於引領新時代，提供口感極佳、品質上乘、更加健康的產品，以創造「植物之上的更好未來」為使命。查詢更多資訊，請瀏覽公司網站www.upfield.com。

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