Upfield宣布与Starling（由Earthworm和空客创立）建立战略伙伴关系，利用卫星数据帮助实现其不砍伐森林承诺

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先植物性产品生产商Upfield今日宣布与Starling达成伙伴关系，旨在确保后者持续支持Upfield“植物之上更美好未来”的愿景，推动原料采购创新，保护世界宝贵生态系统，为子孙后代保护我们生活的星球。

为了应对气候变化和毁林带来的破坏性影响，Upfield致力于负责任地采购原料，特别关注棕榈油、豆油和纸张，审查合作伙伴以验证其对Upfield政策的遵从情况，通过发布产品成分来源详细信息以保持透明度等。Upfield致力于推动行业转型，确保在其供应链中不会发生森林砍伐现象。

今年年初，Upfield承诺在2019年12月前，其100%的棕榈油将从经过物理认证的可持续资源中获得，今天可以宣布这一目标已经实现。Upfield所有直接采购的棕榈油现在均100%符合RSPO标准。

可持续发展主管Sally Smith表示：“这是履行棕榈油政策承诺的重要一步。确保我们以可持续和负责任的方式采购直接购买的原料，特别是在有毁林风险的地方，是Upfield的首要之务。我们还有更多的工作要做。”

Upfield采购获得物料平衡与析离认证的棕榈油，并将继续与供应商和农民合作，提高析离棕榈油在其产品中的使用比例。

Upfield同样关注大豆产品的生产，并正努力实现完全透明，与社区领导和专业第三方合作。Upfield 95%的大豆油源自美国和加拿大种植的大豆，并符合当地环境法规。其余5%来自欧洲和巴西，也符合亚马逊盆地大豆禁植区的规定。

此外，Upfield今天还宣布与Starling达成伙伴关系，将利用其创新的卫星监测技术平台，进一步支持在其供应链中消除森林砍伐现象的工作。Starling由空客和Earthworm创建，利用高分辨率图像和雷达数据监测土地覆盖变化。

通过绘制供应链中工厂的位置图，Upfield将能够看到在哪里继续发生着森林砍伐现象。该系统初期将在印度尼西亚试点，Upfield供应链中有50%的棕榈油来自印度尼西亚，70%的高风险工厂也位于该国。到2020年，该系统的使用范围将扩大到覆盖全球棕榈油供应链。而最终目的是利用这些信息来核实合规情况，并帮助解决与其供应商有关的毁林风险。

透明度对于确保可持续的供应链至关重要，Upfield将根据Starling提供的数据和观察进行监测、验证与执行。Earthworm基金会首席执行官Bastien Sachet表示：“只有掌握了有关毁林和供应链的信息，企业才能采取积极行动，解决毁林问题，并证明取得了进展。这将最终使消费者和投资者真实知道哪些公司做到了言出必行。”

关于UPFIELD

Upfield通过可口的植物性营养产品使人们更健康、更快乐，这些产品对地球更有益。作为一家全球植物性公司，Upfield是植物性涂抹酱的顶尖生产商，拥有60多个品牌，包括标志性品牌Flora、Rama、Blue Band、Proactive, Becel、I Can’t Believe It’s Not Butter和Country Crock。公司总部位于阿姆斯特丹，产品销往逾95个国家，在全球拥有17个生产基地和3500多名员工。自1871年成立以来，Upfield一直是涂抹酱领域的权威，拥有无与伦比的经验、诀窍和灵感。致力于引领新时代，提供口感极佳、质量上乘、更加健康的产品，以创造“植物之上的更好未来”为使命。垂询更多信息，请访问公司网站www.upfield.com。

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