Andersen Global udvider rækkevidde i London

Andersen Global fortsætter sin udvidelse i Storbritannien, idet Miles Dean, Zoe Wyatt og deres team slutter sig til Andersen Tax LLP-teamet i Storbritannien. Denne tilføjelse giver yderligere dybde til koncernen i London og forbedrer teamets evne til at arbejde sammen med kunder på en helhedsorienteret måde og yde uovertruffen og effektiv service. Andersen Global er repræsenteret fem steder i Storbritannien igennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Miles og Zoe har tidligere arbejdet for Milestone, som blev grundlagt af Miles Dean i 2008, og Zoe Wyatt blev partner i 2015. Som en del af Andersen Tax LLP vil disse partnere fortsat levere en bred vifte af internationale skattetjenester til virksomheder og private kunder, investeringsfonde og ejendomsinvestorer og -udviklere. Milestone underskrev en samarbejdsaftale med Andersen Global i 2018, og den positive indvirkning af dette forhold har ført til, at Miles, Zoe og deres team nu slutter sig til Andersen Global-medlemsfirmaet i Storbritannien.

“Det var enormt vigtigt for os at sikre, at vi er i stand til at yde det bedste for vores kunder. Vi ser virkelig frem til at fortsætte med at levere effektiv service og fordelen ved ekspertise fra de bedste rundt omkring i verden som en del af Andersen Global-familien,” sagde Miles Dean, grundlæggende partner hos Milestone og nu partner hos Andersen Tax LLP. “Jeg sætter pris på ​​at samarbejde med ligesindede partnere over hele kloden, og vores tid med Andersen Global, både som et samarbejdsfirma og nu som en del af det britiske medlemsfirma, har vist en fælles forpligtelse til at levere service af høj kvalitet.”

“At have Miles og Zoe som partnere i vores team er en naturlig udvikling, da vi har arbejdet tæt sammen med dem i mere end to år. Som en del af Andersen Tax LLP vil teamets komplementære ekspertise og erfaring give vores bredere koncern et markant løft på det dynamiske britiske marked, idet vi udvider vores rækkevidde i hele landet og globalt,” sagde George McCracken, administrerende direktør for Andersen Tax LLP.

“Miles, Zoe og deres team giver den slags unikke ekspertise og dedikation, der uden tvivl skiller sig ud fra resten. Teamet er indbegrebet af de egenskaber, som vi værdsætter hos Andersen, såsom gennemsigtighed, uovertruffen service og ledelse,” sagde Mark Vorsatz, bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen. “Idet vi fortsætter med at tilføje og udvide vores evner for kunder i Storbritannien, bygger vi videre på det eksisterende fundament i regionen og viser vores ildhu for at tilbyde effektive services over hele kloden.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate, uafhængige medlemsfirmaer, der består af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Andersen Global blev etableret af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC i 2013 og har nu over 4.500 eksperter verden over og er repræsenteret mere end 149 steder igennem medlems- og samarbejdsfirmaer.

