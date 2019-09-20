IDEMIA攜手Zwipe提供顛覆性生物辨識支付卡平臺

法國古貝弗瓦和挪威奧斯陸--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--IDEMIA是增強身分領域的全球領導者，也是全球最大的生物辨識支付卡製造商之一。該公司和領先的生物辨識技術公司Zwipe已簽署一份獨家合作和經銷協議，根據協議，兩家公司將共同投資開發顛覆性生物辨識支付卡平臺。雙方的共同願景是透過向市場推出技術平臺，實現生物辨識支付卡的大規模市場部署和長期成長，該平臺能夠大幅降低生物辨識支付卡的設計和生產流程的複雜性及成本，加快大規模部署，並最終使發卡機構和卡用戶受惠。

這一結果透過以下方式實現：大幅減少組件數量；將各項功能整合於單一晶片中，而以前需要1個安全元件、1個微控制器和30多個外部元件——所有這些都安裝在軟性印刷電路板(PCB)中。

採用這項新技術的支付卡將於2020年下半年上市，並於2021年開始大規模部署。

IDEMIA金融機構活動執行副總裁Amanda Gourbault在談到該協議時表示：「這是IDEMIA備受關注的策略性計畫。我們對該平臺在市場成長和生物辨識支付卡普及方面所能實現的目標感到異常興奮。IDEMIA很高興能與Zwipe合作，Zwipe是一家擁有強大智慧財產權組合和日益擴展的全球客戶網路的公司；我們相信，我們的新解決方案能夠在市場上佔據領先地位。」

Zwipe將獲得全球獨家供應權，向支付卡、穿戴式裝置和其他支付解決方案的製造商及產品上市時向其他供應商提供此解決方案。IDEMIA擁有該技術的所有權，並將F.CODE出售給其金融機構客戶。此外，透過充分利用其技術和願景，IDEMIA將推動生物辨識卡市場的發展。

Zwipe執行長André Løvestam在評論這項重大合作發展時表示：「我們很高興也很自豪能與全球知名產業領導者IDEMIA締結重要的合作關係。該平臺代表技術上的飛躍，它將作為催化劑，讓全生物辨識支付卡成本顯著下降，推動大規模市場成長，並完善我們當前和未來的產品組合。我們期待儘快將此平臺帶給客戶，以持續塑造生物辨識支付產業格局。」

關於IDEMIA

增強身分領域的全球領導者IDEMIA立志提供值得市民和消費者等信賴的環境，以在實體和網際空間展開重要的日常活動（如支付、聯網和旅遊）。

確保自身的身分安全已成為我們今天所生活的時代的關鍵任務。增強身分可確保隱私和信任，並提供安全、經身分驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身分，我們重塑了我們對於我們最重大的資產之一（身分）的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身分識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強身分。

IDEMIA在全球擁有約13,000名員工，為逾180個國家的客戶提供服務。

如需詳情，敬請造訪www.idemia.com / 在Twitter @IDEMIAGroup上掌握我們的最新動態

關於Zwipe

Zwipe是一家技術解決方案供應商，致力於提供免電池、超低功耗的獨立生物辨識身分驗證解決方案。Zwipe與包括安全、金融服務和ID應用全球品牌在內的合作夥伴生態系統合作，為銀行、商店和消費者「創造便利和安全」(Making Convenience Secure™)。Zwipe的解決方案使用先進的指紋辨識功能，同時保護個人資訊，可消除傳統身分驗證方法中固有的資料竊取陷阱。Zwipe總部位於挪威奧斯陸，過去10年來一直致力於開發其獨特的能量擷取技術平臺，以及以國際基礎建設標準為基礎的安全解決方案。如需瞭解更多詳情，敬請造訪 www.zwipe.com

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