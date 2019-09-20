IDEMIA携手Zwipe提供颠覆性生物识别支付卡平台

法国库尔布瓦和挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--IDEMIA是增强身份领域的全球领导者，也是全球最大的生物识别支付卡制造商之一。该公司和领先的生物识别技术公司Zwipe已签署一份独家合作和分销协议，根据协议，两家公司将共同投资开发颠覆性生物识别支付卡平台。双方的共同愿景是通过向市场推出技术平台，实现生物识别支付卡的大规模市场部署和长期增长，该平台能够大幅降低生物识别支付卡的设计和生产流程的复杂性及成本，加快大规模部署，并最终使发卡机构和卡用户受益。

这一结果通过以下方式实现：大幅减少组件数量；将各项功能整合于单个芯片中，而以前需要1个安全元件、1个微控制器和30多个外部组件——所有这些都安装在柔性印刷电路板(PCB)中。

采用这项新技术的支付卡将于2020年下半年投放市场，并于2021年开始大规模部署。

IDEMIA金融机构活动执行副总裁Amanda Gourbault在谈到该协议时表示：“这是IDEMIA备受关注的战略性项目。我们对该平台在市场增长和生物识别支付卡普及方面所能实现的目标感到异常兴奋。IDEMIA很高兴能与Zwipe合作，Zwipe是一家拥有强大知识产权组合和日益扩展的全球客户网络的公司；我们相信，我们的新解决方案能够在市场上占据领先地位。”

Zwipe将获得全球独家供应权，向支付卡、可穿戴设备和其他支付解决方案的制造商及产品上市时向其他供应商提供此解决方案。IDEMIA拥有该技术的所有权，并将F.CODE出售给其金融机构客户。此外，通过充分利用其技术和愿景，IDEMIA将推动生物识别卡市场的发展。

Zwipe首席执行官André Løvestam在评论这一重大合作发展时表示：“我们很高兴也很自豪能与全球知名行业领导者IDEMIA缔结重要的合作关系。该平台代表技术上的飞跃，它将作为催化剂，让全生物识别支付卡成本显著下降，推动大规模市场增长，并完善我们当前和未来的产品组合。我们期待尽快将此平台带给客户，以持续塑造生物识别支付行业格局。”

关于IDEMIA

增强身份领域的全球领导者IDEMIA立志提供值得市民和消费者等信赖的环境，以在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅游）。

确保自身的身份安全已成为我们今天所生活的时代的关键任务。增强身份可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一（身份）的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强身份。

IDEMIA在全球拥有约13,000名员工，为逾180个国家的客户提供服务。

垂询详情，敬请访问www.idemia.com / 在Twitter @IDEMIAGroup上关注我们

关于Zwipe

Zwipe是一家技术解决方案提供商，致力于提供免电池、超低功耗的独立生物识别身份验证解决方案。Zwipe与包括安全、金融服务和ID应用全球品牌在内的合作伙伴生态系统合作，为银行、商户和消费者“创造便利和安全”(Making Convenience Secure™)。Zwipe的解决方案使用先进的指纹识别功能，同时保护个人信息，可消除传统身份验证方法中固有的数据窃取陷阱。Zwipe总部位于挪威奥斯陆，过去10年来一直致力于开发其独特的能量俘获技术平台，以及基于国际基础设施标准的安全解决方案。如需了解更多详情，敬请访问 www.zwipe.com

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