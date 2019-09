Andersen Global étend sa portée à Londres

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global poursuit son expansion au Royaume-Uni, où l’équipe d’Andersen Tax LLP accueille Miles Dean, Zoe Wyatt et leurs collaborateurs. Cet ajout vient enrichir le groupe à Londres et renforce la capacité de l’équipe à travailler avec les clients de manière globale tout en fournissant un service homogène de première qualité. Andersen Global est implanté dans cinq sites au Royaume-Uni par le biais de ses cabinets membres et collaborateurs.

Miles Dean et Zoe Wyatt travaillaient précédemment chez Milestone, un cabinet fondé par Miles Dean en 2008, que Zoe Wyatt a rejoint en 2015 en tant que partenaire. Faisant désormais partie intégrante d’Andersen Tax LLP, ces partenaires continueront d’offrir une vaste gamme de services fiscaux internationaux à des sociétés, des clients privés, des fonds d’investissement et des investisseurs/promoteurs immobiliers. Milestone a signé un accord de collaboration avec Andersen Global en 2018, et cette relation a connu un effet si positif que Miles Dean, Zoe Wyatt et leur équipe rejoignent aujourd’hui le cabinet membre Andersen Global au Royaume-Uni.

« Il nous semblait particulièrement important de nous assurer d’être bien positionnés pour offrir les meilleures solutions à nos clients. Nous sommes très impatients de continuer à fournir un service homogène tout en bénéficiant de l’expertise des meilleurs professionnels au monde, dans le cadre de la famille Andersen Global », a déclaré Miles Dean, partenaire fondateur de Milestone, et désormais partenaire chez Andersen Tax LLP. « Je suis conscient de l’importance de travailler avec des associés partageant la même vision à travers le monde ; et notre expérience avec Andersen Global, à la fois en tant que cabinet collaborateur, et désormais en tant que cabinet membre au Royaume-Uni, a révélé notre engagement commun envers un service de qualité. »

« Le fait que Miles Dean et Zoe Wyatt intègrent notre équipe en tant que partenaires s’inscrit dans l’évolution naturelle d’une collaboration étroite depuis plus de deux ans. Dans le cadre d’Andersen Tax LLP, l’expertise et l’expérience complémentaires de l’équipe donneront à notre groupe élargi une impulsion significative sur le marché britannique dynamique, à l’heure où nous étendons notre portée aussi bien dans le pays qu’à l’échelle internationale », a déclaré George McCracken, associé directeur du bureau d’Andersen Tax LLP.

« Miles Dean, Zoe Wyatt et leurs collaborateurs apportent le genre d’expertise unique et d’engagement qui les distinguent sur le marché. L’équipe incarne les caractéristiques que nous valorisons chez Andersen, telles que la transparence, un service de premier ordre, et la gérance », s’est félicité Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Alors que nous continuons de compléter et d’élargir nos capacités au Royaume-Uni en nous appuyant sur les bases existantes dans la région, nous démontrons notre engagement à offrir des services homogènes dans le monde entier. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, l’association Andersen Global compte aujourd’hui plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 149 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine.