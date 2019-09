La société innovante Ørsted va déployer la prochaine génération d’éoliennes offshore de GE

NEW JERSEY--(BUSINESS WIRE)--Sous réserve du contrat final accepté et signé et de toutes les approbations du projet requises, Ørsted déploiera des turbines éoliennes Haliade-X 12 MW sur les deux parcs éoliens offshore constituant son exploitation au milieu de l’Atlantique :

Skipjack (120 MW) au large des côtes du Maryland. Mise en service prévue : 2022.

Ocean Wind (1 100 MW) au large des côtes du New Jersey. Mise en service prévue : 2024.

Rien qu’aux États-Unis, sept états de la côte Est se sont engagés à bâtir une capacité totale de turbines éoliennes de 20 GW d’ici 2035, en soulignant le besoin d’une base de fournisseurs large et diversifiée.

Martin Neubert, vice-président exécutif et PDG de Ørsted Offshore, déclare :

« Nous avons hâte d’introduire la prochaine génération de turbines éoliennes offshore sur le marché. Depuis des décennies, Ørsted est le pionnier de nouvelles technologies et de nouveaux fournisseurs, ce qui a joué un rôle fondamental dans la réduction du coût de l’électricité, et aujourd’hui, l’éolien offshore est une source d’énergie propre compétitive produite nationalement qui peut aider les pays et les états à atteindre leurs objectifs climatiques tout en créant une activité économique de longue durée. Nous sommes ravis de constater l’engagement sur le long terme de GE pour l’éolien offshore et de nous associer avec eux pour gérer notre exploitation du milieu de l’Atlantique. »

Jerome Pecresse, Président et PDG de GE Renewable Energy, ajoute :

« Nous sommes vraiment ravis d’avoir été sélectionnés en tant que fournisseur privilégié de la turbine éolienne offshore la plus puissante du marché par le chef de file du marché mondial. L’énergie éolienne offshore est un segment à forte croissance pour notre entreprise, et tout comme Ørsted, nous sommes passionnés par le potentiel de l’éolien offshore, aussi bien aux États-Unis que dans le monde entier. Comme le démontre cette annonce, notre investissement considérable dans l’innovation technologique, qui exploite toutes les ressources appropriées au sein de GE, nous positionne parfaitement pour aider nos clients à réduire le coût de l’énergie produite par les vents du large propres, abondants et fiables. Nous remercions Ørsted pour leur confiance et leur engagement. »

Faisant suite au parc éolien de 30 MW de Block Island – le premier parc éolien américain mis en service en 2016 et qui a lancé la turbine 6 MW Haliade – Skipjack et Ocean Wind seront les deuxième et troisième parcs éoliens offshore d’Ørsted à déployer des turbines de GE Renewable Energy. Aux États-Unis, Ørsted s’est vue octroyer les droits de bâtir des parcs éoliens offshore pour desservir les marchés du Maryland, du New Jersey, de Rhode Island, de New York, et du Connecticut. Ces parcs éoliens auront une capacité totale d’environ 2,9 GW et seront mis en service d’ici 2024.

À propos de l’Haliade-X 12 MW

La turbine éolienne Haliade-X 12 MW de GE Renewable Energy a un rotor de turbine de 220 mètres. Chaque aube de l’Haliade-X 12 MW mesure 107 mètres (351 pieds) de long et balaye une surface totale de 38 000 mètres carrés (409 000 pieds carrés).

À propos d’Ørsted U.S. Offshore Wind

Ørsted U.S. Offshore Wind fournit une énergie propre et renouvelable tout le long de la côte Est des États-Unis. La société exploite Block Island Wind Farm, le premier parc éolien offshore américain, et s’est vue octroyer une capacité de 2 900 mégawatts à travers 6 projets. Depuis un siège social conjoint situé à Boston, Massachusetts et à Providence, Rhode Island, elle emploie plus de 100 personnes.

À propos d’Ørsted

La vision d’Ørsted est celle d’un monde qui fonctionne entièrement à l’énergie propre. Ørsted développe, construit et exploite des parcs éoliens offshore et terrestres, des centrales de bioénergie et fournit des produits énergétiques à ses clients. Depuis son siège au Danemark, Ørsted emploie 6 300 personnes. Les actions d’Ørsted sont cotées sur le Nasdaq Copenhagen (Orsted). En 2018, le chiffre d’affaires du groupe s’élevait à 76,9 milliards DKK (10,3 milliards EUR). Pour en savoir plus sur Ørsted, rendez-vous sur orsted.com ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter.

À propos de GE Renewable Energy

GE Renewable Energy est une entreprise d’une valeur de 15 milliards USD qui combine l’un des plus large portefeuilles dans le secteur de l’énergie renouvelable pour offrir des solutions de bout en bout à nos clients en quête d’une énergie verte fiable et abordable. Combinant des solutions éoliennes terrestre et offshore, à aubes, d’hydro, de stockage, solaires à grande échelle et de réseau ainsi que des offres de service renouvelables et numériques hybrides, GE Renewable Energy a installé plus de 400 gigawatts d’énergie renouvelable propre et équipé plus de 90 % des services publics dans le monde entier avec ses solutions de réseau. Avec près de 40 000 employés dans plus de 80 pays, GE Renewable Energy crée de la valeur pour ses clients en quête d’alimenter le monde avec des électrons écologiques abordables, fiables et produits dans un cadre de développement durable.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.